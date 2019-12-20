  1. Главная
  3. Политика

Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа

20 декабря 2019, 20:53

Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа.

Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

По информации российских СМИ, об этом заявил представитель "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

Как писал Главред, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения.

"Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу", - отметил он.

Он также добавил, что подписание нового контракта по транзиту газа займет минимум месяц. По его словам, есть техническое ограничение, согласно которому подписание такого договора возможно не раньше, чем через месяц.

Также напомним, условия сохранения газа через Украину назвал президент РФ Влоадимир Путин. По его словам, условия соглашения не должны создавать риски для Москвы и Киева.

Россия переговоры протокол транзит газа Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:58
Как порно-кастинг: Нюша разделась догола на прослушивании
20:53
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа
20:45
Ряд клубов Первой лиги подал заявку на аттестат УПЛ
20:37
Зеленский поставил главные задачи перед послом Украины в США
20:28
Стало известно, как начался трагический пожар в колледже Одессы
20:22
Лостфильм заблокировали: официальное заявление администрации
20:11
Кабмин выделил деньги врачам: названа сумма
20:10
"За действия фанатов расплачивается клуб" - тренер Райо Вальекано прокомментировал скандал с Зозулей
20:01
Самое грозное солнечное затмение за 250 лет – когда и что делать
19:58
УПЦ КП просит Зеленского об услуге
19:43
Шахтер получил награду ООН
19:41
Конец эпохи: парламент Великобритании принял судьбоносное решение
19:23
Укрепление гривны повлияло на эмиграцию украинцев – Bloomberg
19:20
Со скандального экс-чиновника СНБО сняли электронный браслет
19:15
Джошуа сравнил Фьюри с Али
19:01
Ведьмак сериал: все откровенные сцены 1 сезона
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019 Видео
18:53
Коболев пояснил, сколько времени уйдет на подписание газового контракта с РФ
18:49
"Штурм и крики": в киевском суде из-за Кузьменко было "горячо" Видео
18:47
Динамо отреагировало на допинг-скандал с Бесединым
18:18
В Раде создана комиссия для расследования "долгов" Яресько
18:18
Марадона рассказал, когда и как лишился девственности
18:03
Стрельба на Лубянке: умер еще один ФСБшник Фото
17:50
"Лихорадит, когда говорят, что спорт вне политики" - экс-игрок Динамо рассказал о помощи украинской армии
17:47
Пробуют новый урожай: юные "фермеры" курили по кругу во время протестов под Радой Видео
17:44
Курс на месть: Великобритания утвердила "жесткий" вариант Brexit мнение
17:40
Кому светят большие перемены: гороскоп на 2020 год
17:20
Джошуа - Пулев: промоутер британца назвал потенциальную дату боя
16:40
Диетолог предупредила об угрозе крабовых палочек и докторской колбасы
16:39
Корчинский предложил назвать сквер Шеремета именем лубянского стрелка
16:34
Форвард Динамо провалил допинг-тест
16:19
Арсенал назначил нового главного тренера
16:00
"Пусть какашки летят в сторону лиги": президент УПЛ - об аттестации клубов
15:46
Ученые рассказали о киевских погодных рекордах
15:40
Нацсовет проверит канал НАШ из-за трансляции пресс-конференции Путина
15:33
Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в ноябре Видео
15:31
Atlas Weekend 2020: дата проведения и участники
15:05
Тяжеловес UFC нокаутировал боксера за оскорбления бойцов ММА Видео
14:58
"Немедленно закрываем": Зеленский назвал причину ликвидации игорного бизнеса
14:40
"Вовремя подлизал": экс-нардеп Лещенко назначен в набсовет Укрзализныци
14:34
Эдгар Каминский завел отношения: с кем встречается Эдгар Каминский
14:34
Легенда Динамо пошел по стопам Хацкевича и отправился в Россию
14:10
Ведьмак 2019: дата выхода, сколько серий и трейлер онлайн Видео
14:06
"Поддержал бы меня президент, если бы я был нацистом?" - Зозуля ответил фанатам Райо Вальекано
14:00
В партию и спортклуб Порошенко пришли с обысками
13:43
Pidor: Андрей Петров выпустил провокационный клип о геях Видео
13:37
Экс-тренер киевского Динамо возглавил российский клуб
13:35
В Сети оказались данные баснословного количества пользователей Facebook
13:19
"Порежу и съем": "слуга народа" пожаловался на угрозы Кивы Видео
13:10
Путин назвал условия продолжения транзита газа через Украину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять