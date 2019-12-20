Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа

Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

По информации российских СМИ, об этом заявил представитель "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

Как писал Главред, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения.

"Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу", - отметил он.

Он также добавил, что подписание нового контракта по транзиту газа займет минимум месяц. По его словам, есть техническое ограничение, согласно которому подписание такого договора возможно не раньше, чем через месяц.

Также напомним, условия сохранения газа через Украину назвал президент РФ Влоадимир Путин. По его словам, условия соглашения не должны создавать риски для Москвы и Киева.