Коболев пояснил, сколько времени уйдет на подписание газового контракта с РФ

Нафтогаз рассчитывает, что договор по транзиту будет готов не ранее, чем через месяц / фото: investgazeta.net

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что на подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины потребуется не менее месяца.

Как отметил топ-менеджер в эфире Радио НВ, подобные сроки обусловлены техническим ограничений, поскольку существуют условности, на выполнение которых уйдет не менее месяца.

"Если будет принято решение менять стандартный типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это просто техническое ограничение, такое есть", - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, Российская Федерация будет стремиться к заключению договора насчет транзита газа по территории Украины.

Напомним, действие контракта на транзит газа между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года. Министр энергетики Украины Алексей Оржель говорил, что Киев и Москва договорились о транзите газа.