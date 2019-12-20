Путин назвал условия продолжения транзита газа через Украину

Условия соглашения по транзиту газа должны быть взаимоприемлемыми, заявил Владимир Путин / Reuters

Российская Федерация будет стремиться к заключению договора насчет транзита газа по территории Украины.

Условия договора должны быть взаимоприемлемыми, приводит слова президента Владимира Путина ТАСС.

По словам российского лидера, условия соглашения не должны создавать риски для Москвы и Киева.

"Мы будем стремиться к этому (заключению договора по транзиту - Ред.), но они (условия договора - Ред.) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - сказал президент.

Напомним, действие контракта на транзит газа между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года. Министр энергетики Украины Алексей Оржель говорил, что Киев и Москва договорились о транзите газа.