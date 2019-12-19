Транзит газа: Путин сделал громкое заявление

Владимир Путин высказался о транзите газа через Украину / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, который ранее припугнул "тупиком" в Минских соглашениях, заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Хозяин Кремля отметил, что на данный момент вопрос в сроках действия нового контракта и объемах.

"Мы будем искать приемлемое решение, в том числе для Украины. Мы будем сохранять транзит по Украине. Кстати, украинский транзит в Европу длиннее, чем по морю. Но мы готовы его сохранять", - сказал Путин.

Также он заявил о готовности поставлять газ в Украину со скидкой 20-25%.

"Насколько я знаю, с первого января у вас повышаются цены. По триста долларов будет кубометр, в том числе для населения. Но мы на пути к договоренностям", - сказал президент РФ.

Напомним, очередной раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина – Евросоюз – Россия на уровне министров запланирован на четверг, 19 декабря.

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже обсуждали вопрос транзита газа. Заместитель главы НАК Нафтогаз Юрий Витренко отметил, что транзит газа обсуждали очень долго, и Владимир Путин был очень хорошо "подкован" в этом вопросе. По словам Зеленского, этот вопрос "разблокирован". Далее на уровне советников будут обсуждаться детали (возможности, формат, объем, цена). При этом президент РФ заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле в случае "совместной честной работы".