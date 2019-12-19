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К Путину на пресс-конференцию пришла Снегурочка

19 декабря 2019, 12:12

Снегурочка оказалась журналисткой и хотела пригласить президента РФ к себе на эфир.

К Путину пришла Снегурочка
К Путину пришла Снегурочка / скриншот

В четверг, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Среди журналистов в зале заметили необычного персонажа – девушку в костюме Снегурочки.

Видео со "Снегурочкой" на пресс-конференция Путина сегодня опубликовали в Telegram. На кадрах видно девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой. Наряд украшен серебряными нитями и белым пухом. В руках девушка держит табличку, на которой указано ее имя - Наиля Насипулаева. Оказалось, что это журналистка программы Герой будущего времени на канале Медиаметрикс.

Насипулаева отметила, что хотела бы пригласить президента РФ на интервью к себе в эфир.

Как ранее сообщал Главред,  11 декабря в России по ТНТ начали показывать сериал Слуга народа. В одной из серий прозвучала фраза "Путин Хубло". В этот же день стало известно, что Слугу народа убрали из эфира ТНТ

Украинский продюсер Алена Мозговая считает позитивным фактом то, что в РФ во время показа сериала Слуга народа на ТНТ прозвучала фраза "Путин Хубло".

Россия Владимир Путин Снегурочка новости России
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