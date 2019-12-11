В России быстро убрали сериал Слуга народа из эфира

Сериал Слуга народа больше не будут показывать на ТНТ / Скриншот

В Российской Федерации телеканал ТНТ (принадлежит Газпром-медиа) убрал из эфира украинский сатирически-комедийный сериал Слуга народа, в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня - в среду, 11 декабря, по ТНТ показали первые три серии Слуги народа, и в телепрограмме было указано, что продолжение сериала покажут 12 и 13 декабря, пишет газета Ведомости.

Издание полагает, что телеканал быстро менял программу, поскольку по состоянию на 21:00 на разных версиях сайта ТНТ - мобильной и десктопной - указаны разные замены для сериала Слуга народа. На одной из версий указано, что вместо Слуги народа покажут сериалы Полярный и СашаТаня, а на другой - Интерны, а также СашаТаня.

По словам представителя ТНТ, телеканал не собирался показывать в эфире больше трех первых серий сериала Слуга народа. Также представитель канала сказал, что анонс на ТНТ о ежедневном показе Слуги народа - маркетинговый ход по повышению узнаваемости платформы.

В Telegram-канале Резидент говорится, что российская власть заставила телеканал ТНТ снять сериал Слуга народа с эфира, поскольку его испугалась. "…Вот она демократия северного соседа и полная деградация системы, когда по звонку чиновника отменяют показ сериала…", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на канале ТНТ из сериала Слуга народа не вырезали брутальную шутку в адрес президента Владимира Путина - в одной из сцен прозвучала фраза "Путин Хубло".