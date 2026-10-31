Счета за отопление заметно снизятся: простые хитрости для сохранения тепла

При отоплении дома ориентироваться стоит не только на календарь, но и на погодные условия.

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Раскрыт способ экономии на отоплении / Коллаж Главред, фото: Скриншот YouTube/Мастер House, pixabay

Вы узнаете:

Специалисты советуют пересмотреть привычный режим обогрева жилья

Рекомендуется использовать тепло в доме более рационально

Постоянная работа отопительных приборов может заметно увеличить счета за электроэнергию и отопление. Поэтому специалисты советуют пересмотреть привычный режим обогрева жилья и использовать тепло более рационально.

Грамотное распределение времени работы отопительной системы позволяет поддерживать комфортную температуру и одновременно избегать лишних расходов, пишет Express.

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По мнению экспертов, ориентироваться стоит не только на календарь, но и на погодные условия. Если температура в помещении опускается ниже 15 °C, уже стоит задуматься о включении отопления, не дожидаясь сильного похолодания.

В какие часы отопление принесёт наибольшую пользуНет необходимости постоянно держать батареи включёнными, если в этом нет особой потребности. В обычных условиях более разумным решением может стать обогрев в те часы, когда жильцы особенно нуждаются в тепле.

Утром - с 6:30 до 7:30. В предрассветные часы и сразу после восхода солнца помещения часто остаются холодными. Небольшой период обогрева поможет сделать пробуждение комфортнее и прогреть комнаты перед началом дневных дел.Вечером - с 17:00 до 21:00. К этому времени большинство членов семьи возвращаются домой, а температура за окном начинает снижаться. Поэтому вечерний обогрев особенно актуален для создания комфортной обстановки во время отдыха.Для жилых помещений обычно рекомендуют ориентироваться на температуру около 18–21 °C, корректируя её с учётом индивидуальных потребностей и особенностей жилья. При этом важно не допускать чрезмерного охлаждения комнат между периодами отопления.

В каких случаях отопление лучше не отключать надолгоГрафик с утренним и вечерним обогревом подходит не каждому дому. Например, если в помещениях регулярно появляется конденсат, на окнах скапливается влага или возникает сырость, слишком сильное снижение температуры может усугубить ситуацию.

/ Инфографика: Главред

В подобных обстоятельствах специалисты советуют рассмотреть возможность более продолжительной работы отопительной системы. Поддержание стабильного теплового режима помогает сохранять поверхности стен и окон теплее, благодаря чему уменьшается вероятность образования конденсата.

Особого внимания требуют и здания, окна которых преимущественно выходят на северную сторону. Такие помещения получают меньше естественного солнечного тепла, поэтому могут остывать быстрее и нуждаться в дополнительном обогреве.

Таким образом, универсального расписания включения отопления не существует. При выборе подходящего режима необходимо учитывать теплоизоляцию здания, расположение комнат, уровень влажности и фактическую температуру внутри жилья. Именно индивидуальный подход поможет сохранить комфорт и не переплачивать за отопление.

Смотрите видео - как следить за батареей:

В ролике автор подробно показывает, как привести отопительную батарею в порядок. Зрители могут увидеть весь процесс: от удаления пыли и мусора из внутренних полостей до тщательной мойки корпуса и восстановления нормальной циркуляции тепла.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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