Москва под атакой дронов: возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар

Кратко:
- Возле аэропорта "Шереметьево" в Москве возник пожар
- Беспилотник мог упасть примерно в двух километрах от аэропорта
- Росавиация временно приостановила работу аэропорта
Вблизи международного аэропорта "Шереметьево" в Москве возник пожар. Задымление зафиксировали на фоне сообщений об угрозе беспилотников в регионе. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
Сначала в районе аэропорта объявили воздушную тревогу, после чего неподалеку заметили задымление. Сбитый беспилотник, по всей видимости, упал примерно в двух километрах от аэропорта.
Также предполагают, что целью атаки могла быть расположенная неподалеку нефтебаза "Роснефти". Официального подтверждения этой информации нет.
В то же время аналитики OSINT-проекта ASTRA установили, что очаг пожара расположен в лесу к северу от "Шереметьево", рядом со складом горюче-смазочных материалов "ТЗК Шереметьево".
Росавиация сообщала о временной приостановке работы "Шереметьево". В то же время московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" продолжали работать по согласованию с соответствующими органами.
В самом "Шереметьево" опровергли, что 31 октября в аэропорту объявляли воздушную тревогу. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 15 беспилотников при подлете к столице РФ.
Какие объекты РФ станут новыми целями - мнение эксперта
Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, что Украина может временно изменить фокус дальнобойных ударов по России и вместо нефтеперерабатывающих заводов выбрать другие стратегические объекты. Это помогло бы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.
На решение Киева могут повлиять блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи Starlink и критика со стороны Дональда Трампа. Дипломат признал, что совокупность этих факторов создает для Украины сложности, особенно на фоне российских атак на гражданскую инфраструктуру.
"Если Россия уничтожает "Эпицентр" или JYSK, то можно с уверенностью сказать, что это война, направленная на уничтожение украинской экономики. Нынешняя война России против Украины носит геноцидный характер, ведь Москва пытается лишить нас возможности жить и функционировать как нормальное государство", - подчеркнул он.
Огризко считает, что в ближайшие дни Киеву следует избегать обострения противоречий с Трампом и временно выбрать другие цели для ударов. Среди возможных объектов он назвал газораспределительные станции, предприятия тепловой и электрической энергетики, дата-центры и маркетплейсы. По мнению дипломата, такие атаки также могут повлиять на Россию, хотя рычагов давления будет меньше, чем в случае ударов по НПЗ.
Удары по РФ - последние новости
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский анонсировал расширение зоны поражения украинских ответных ударов по территории РФ. По его словам, в зоне досягаемости находятся объекты от Ямала до Западной Сибири.
Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что утром 31 октября в Уфе прогремели взрывы в промышленной зоне и возникли масштабные пожары. НПЗ входит в состав Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса со совокупной мощностью 23,5 млн тонн сырья в год.
В Генштабе сообщили, что в ночь на 31 октября подразделения Сил обороны нанесли удар по комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Согласно сообщению, удар был нанесен ракетами "Нептун" и дронами. Подтверждено возгорание склада готовой продукции и повреждение четырёх производственных цехов.
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О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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