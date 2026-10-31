Москва под атакой дронов: возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар

После сообщений об угрозе со стороны беспилотников возле московского аэропорта Шереметьево поднялся дым.

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Пожар возле аэропорта "Шереметьево" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/astrapress

Кратко:

Возле аэропорта "Шереметьево" в Москве возник пожар

Беспилотник мог упасть примерно в двух километрах от аэропорта

Росавиация временно приостановила работу аэропорта

Вблизи международного аэропорта "Шереметьево" в Москве возник пожар. Задымление зафиксировали на фоне сообщений об угрозе беспилотников в регионе. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

Сначала в районе аэропорта объявили воздушную тревогу, после чего неподалеку заметили задымление. Сбитый беспилотник, по всей видимости, упал примерно в двух километрах от аэропорта.

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Также предполагают, что целью атаки могла быть расположенная неподалеку нефтебаза "Роснефти". Официального подтверждения этой информации нет.

В то же время аналитики OSINT-проекта ASTRA установили, что очаг пожара расположен в лесу к северу от "Шереметьево", рядом со складом горюче-смазочных материалов "ТЗК Шереметьево".

Росавиация сообщала о временной приостановке работы "Шереметьево". В то же время московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" продолжали работать по согласованию с соответствующими органами.

В самом "Шереметьево" опровергли, что 31 октября в аэропорту объявляли воздушную тревогу. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 15 беспилотников при подлете к столице РФ.

Какие объекты РФ станут новыми целями - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, что Украина может временно изменить фокус дальнобойных ударов по России и вместо нефтеперерабатывающих заводов выбрать другие стратегические объекты. Это помогло бы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

На решение Киева могут повлиять блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи Starlink и критика со стороны Дональда Трампа. Дипломат признал, что совокупность этих факторов создает для Украины сложности, особенно на фоне российских атак на гражданскую инфраструктуру.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

"Если Россия уничтожает "Эпицентр" или JYSK, то можно с уверенностью сказать, что это война, направленная на уничтожение украинской экономики. Нынешняя война России против Украины носит геноцидный характер, ведь Москва пытается лишить нас возможности жить и функционировать как нормальное государство", - подчеркнул он.

Огризко считает, что в ближайшие дни Киеву следует избегать обострения противоречий с Трампом и временно выбрать другие цели для ударов. Среди возможных объектов он назвал газораспределительные станции, предприятия тепловой и электрической энергетики, дата-центры и маркетплейсы. По мнению дипломата, такие атаки также могут повлиять на Россию, хотя рычагов давления будет меньше, чем в случае ударов по НПЗ.

Удары по РФ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский анонсировал расширение зоны поражения украинских ответных ударов по территории РФ. По его словам, в зоне досягаемости находятся объекты от Ямала до Западной Сибири.

Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что утром 31 октября в Уфе прогремели взрывы в промышленной зоне и возникли масштабные пожары. НПЗ входит в состав Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса со совокупной мощностью 23,5 млн тонн сырья в год.

В Генштабе сообщили, что в ночь на 31 октября подразделения Сил обороны нанесли удар по комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Согласно сообщению, удар был нанесен ракетами "Нептун" и дронами. Подтверждено возгорание склада готовой продукции и повреждение четырёх производственных цехов.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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