НПЗ могут отойти на второй план: какие объекты РФ станут новыми целями

По прогнозу дипломата, после 3 ноября Трампа ждут более сложные времена.

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Огризко назвал альтернативные цели в России / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 92 ОМБр

Главное из заявления дипломата:

Удары РФ по "Эпицентру" и JYSK направлены на уничтожение экономики

Война России против Украины носит геноцидный характер

Украина сохраняет рычаги влияния, но они значительно меньше

Украина может на время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября. Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью Главред.

Дипломат признает, что совокупность этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые все чаще попадают гражданские объекты.

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"Последствия могут быть неприятными. Нам без этого обойтись трудно, и очередная российская баллистическая атака это подтверждает, ведь уничтожено много инфраструктурных объектов, не имеющих никакого отношения к военному производству", - отметил Огрызко.

Выбор целей врагом, по мнению эксперта, четко указывает на истинный замысел Кремля. Под удар попадают крупные торговые сети, не имеющие никакой оборонной ценности.

"Если Россия уничтожает "Эпицентр" или JYSK, то можно с уверенностью сказать, что это война, направленная на уничтожение украинской экономики. Нынешняя война России против Украины носит геноцидный характер, ведь Москва пытается лишить нас возможности жить и функционировать как нормальное государство", - подчеркнул он.

Огризко убежден, что подобные действия агрессора должны стать основанием для очередного судебного разбирательства в Гааге.

Альтернатива НПЗ: какие цели предлагает дипломат

Вопрос о том, стоит ли Киеву учитывать позицию Вашингтона относительно дальних ударов, эксперт рассматривает прагматично. В ближайшие дни, по его мнению, целесообразнее маневрировать, чем отстаивать принципы.

"Должны ли мы реагировать резко и, несмотря ни на что, продолжать удары по российским НПЗ? Поскольку до 3 ноября осталось не так много времени, мы можем найти не одну цель на территории врага, которая не менее важна, чем НПЗ. Это можно сделать, чтобы снять эту чисто психологическую напряженность Трампа", - отмечает Огрызко.

По его словам, перечень потенциальных целей значительно шире, чем нефтепереработка.

"Украина может наносить удары по газораспределительным станциям, объектам тепловой и электрической энергетики. Есть много точек, атаки на которые окажут влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. п. Таким образом, у нас остаются рычаги влияния, но, конечно, они значительно меньше", - добавляет эксперт.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Что ждет Трампа после 3 ноября

В то же время дипломат считает, что позиции главы Белого дома после этой даты заметно ослабнут, а давление на него усилится с неожиданной стороны.

"После 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня. Когда политическая ситуация в США изменится, даже республиканцы будут принимать гораздо более жесткие меры в отношении Трампа, поскольку продолжение нынешней линии заведет Штаты в тупик", - подытожил Огрызко.

Что может измениться после выборов в США

Политолог Петр Олещук отметил, что до ноября президент США Дональд Трамп будет продолжать агрессивную политику в отношении Украины, но после выборов в Конгресс его позиции могут существенно ослабнуть.

По его словам, победа демократов способна усилить давление на американского президента и уравновесить его пророссийскую позицию, что откроет для Украины возможность рассчитывать как минимум на нейтралитет Вашингтона.

"Таким образом, позиции Трампа существенно пошатнутся. Поэтому весьма вероятно, что в дальнейшем Украина сможет рассчитывать если не на поддержку, то на нейтралитет США. В любом случае пророссийскую позицию Трампа будет уравновешивать Конгресс", - подчеркнул он.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, издание The Wall Street Journal писало, что зять и специальный посланник президента США Джаред Кушнер в жесткой форме требовал от Владимира Зеленского приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Месяц затишья для российской нефтепереработки Вашингтон фактически рассматривал как плату за собственные дипломатические усилия.

Также известно, что украинские военные временно сократили кампанию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы после нескольких недель давления со стороны президента США Дональда Трампа. Негласная пауза может продлиться до завершения промежуточных выборов в Соединенных Штатах или даже до конца ноября.

В то же время Россия обвинила Украину в атаках на два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях, связав это с отсутствием прогресса в вопросе энергетического перемирия.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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