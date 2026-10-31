Состарят даже молодую: Андре Тан назвал вещи, которым пора на модную пенсию

Кратко:
- Чем заменить не модные уже вещи
- Почему Тан считает устаревшими узкие джинсы
Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые безнадежно устарели. По его словам, в этих вещах уже даже не хоронят.
"В этой части разбираю 4 вещи, которые могут испортить даже самый стильный образ, и рассказываю, чем их лучше заменить в 2026 году", - написал он.
Рваные джинсы
Узкие джинсы возвращаются, но не те, которые обтягивают каждый сантиметр и рваные настолько, что складывается впечатление, будто вы по дороге дрались с тигром.
Чем заменить:
Прямыми красивыми джинсами без лишних потертостей.
Микро сумки
По словам дизайнера, это уже не аксессуар, а брелок за очень большие деньги. "Сейчас модно такие сумки, чтобы в них можно было положить что угодно", - говорит он.
Чем заменить:
Мягкой сумкой среднего размера.
Брюки с объемным поясом
Такие брюки придает лишнего ненужного объема.
Чем заменить:
Широкими или прямыми брюками с чистой линией талии или классическими моделями со стрелками.
Огромные папины кроссовки
Те самые модели на огромной подошве. В них ваша нога, как будто бы живет отдельной жизнью. Они были модными много лет назад.
Чем заменить:
Лаконичными ретро-кроссовками.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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