Состарят даже молодую: Андре Тан назвал вещи, которым пора на модную пенсию

Украинский дизайнер назвал вещи, в которых не стоит выходить. Он также предложил альтернативу.

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Андре Тан разоблачил джинсы и другие вещи / колаж: Главред, фото: pinterest.com, sonanikogosyan; instagram.com, Андре Тан

Кратко:

Чем заменить не модные уже вещи

Почему Тан считает устаревшими узкие джинсы

Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые безнадежно устарели. По его словам, в этих вещах уже даже не хоронят.

"В этой части разбираю 4 вещи, которые могут испортить даже самый стильный образ, и рассказываю, чем их лучше заменить в 2026 году", - написал он.

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Рваные джинсы

Узкие джинсы возвращаются, но не те, которые обтягивают каждый сантиметр и рваные настолько, что складывается впечатление, будто вы по дороге дрались с тигром.

Чем заменить:

Прямыми красивыми джинсами без лишних потертостей.

Микро сумки

По словам дизайнера, это уже не аксессуар, а брелок за очень большие деньги. "Сейчас модно такие сумки, чтобы в них можно было положить что угодно", - говорит он.

Чем заменить:

Мягкой сумкой среднего размера.

Андре Тан назвал вещи, в которых "даже не хоронят" / Скриншот

Брюки с объемным поясом

Такие брюки придает лишнего ненужного объема.

Чем заменить:

Широкими или прямыми брюками с чистой линией талии или классическими моделями со стрелками.

Андре Тан назвал вещи, в которых "даже не хоронят" / Скриншот

Огромные папины кроссовки

Те самые модели на огромной подошве. В них ваша нога, как будто бы живет отдельной жизнью. Они были модными много лет назад.

Чем заменить:

Лаконичными ретро-кроссовками.

Андре Тан назвал вещи, в которых "даже не хоронят" / Скриншот

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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