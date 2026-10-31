Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами: вспыхнули пожары

Виталий Кирсанов
31 октября 2026, 07:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские беспилотники попали в нежилое помещение и на территорию автомойки.
Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами
Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

  • В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары
  • По предварительной информации, пострадавших нет

В ночь на субботу, 31 октября, российские войска атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об атаке сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум, секретарь городского совета Артем Кобзарь в Telegram.

видео дня

По его информации, удар был нанесен около 23:40. Российские беспилотники попали в нежилое помещение и на территорию автомойки.

"В результате ударов возникли возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кобзарь.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, которые занимаются ликвидацией пожаров. К устранению последствий российской атаки также привлечены другие профильные службы.

дрон
Инфографика: Главред

Атаки РФ по Сумам - новости

Как писал Главред, в ночь на 20 октября российская оккупационная армия с помощью беспилотника нанесла удар по многоквартирному дому в Заречном районе Сум.

16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.

29 сентября Россия нанесла четыре удара КАБами по школе в центре Сум, где проходили занятия. В результате атаки погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них трое детей.

РФ сбросила управляемые авиационные бомбы на жилые кварталы Сум в субботу днем, 26 сентября. В результате вражеского удара есть погибшие, а также раненые.

Другие новости:

О личности: Артем Кобзарь

Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.

В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Сумы новости Украины новости Украины и мира атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

08:25Синоптик
Сикорский поставил РФ условие по энергоносителям для Европы: что должна сделать Москва

Сикорский поставил РФ условие по энергоносителям для Европы: что должна сделать Москва

08:08Мир
Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами: вспыхнули пожары

Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами: вспыхнули пожары

07:31Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

"Да кто ты": Седокову без трусов унизили на красной дорожке в Москве

"Да кто ты": Седокову без трусов унизили на красной дорожке в Москве

Прошлое напомнит о себе: четыре знака зодиака ждут серьезные испытания

Прошлое напомнит о себе: четыре знака зодиака ждут серьезные испытания

Последние новости

08:54

The Economist подсчитал возможные потери России в войне против Украины

08:25

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

08:10

Почему несколько миллионов украинцев могут потерять деньги: Денисенко о взломе Binanceмнение

08:08

Сикорский поставил РФ условие по энергоносителям для Европы: что должна сделать Москва

07:31

Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами: вспыхнули пожары

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
05:55

"Не мог встать с постели": известного актера поразила неизлечимая болезнь

05:22

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

04:41

Опасная привычка: почему не стоит мыть сырое мясо перед приготовлением

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у костра за 57 с

Реклама
03:23

Как выбрать имя для ребенка: нумеролог объяснил, на что стоит обратить внимание

03:00

Богатство придет неожиданно: какие китайские знаки зодиака скоро озолотятся

02:00

Передача ракет Patriot Украине: Зеленский сделал неожиданное предложение США

00:55

Уничтожение Су-34: опубликованы спутниковые снимки аэродрома РФ

30 октября, пятница
23:54

Простой домашний трюк против конденсата: результат без дорогих средств

22:58

РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой

22:57

Сотни ракет Patriot для Украины: в Вашингтоне приняли важное решение

22:36

Как почистить памятник от грязи и воска: простые способы без вреда для камняВидео

22:00

"Муж — мой островок безопасности": звезда "Квартала" Левкун рассказала о любви

21:56

Встреча Зеленского, Трампа и Путина: в МИД рассказали о подготовке переговоров

21:39

Котлеты станут нежнее и сочнее: какой простой ингредиент изменит привычный рецепт

Реклама
21:21

Чтобы в следующем году гроздья были большими: что сделать с виноградом в ноябреВидео

21:03

Весной участок будет просто не узнать: как и когда удобрять газон осеньюВидео

20:54

На саммите G20 Лаврову передадут важное послание по поводу войны в Украине

20:44

Любовный гороскоп на 2027 год: Тельцам — романтика, Девам — настоящая любовь

20:22

Зачем носить фольгированный шарик в сумочке: необычный женский лайфхак

19:55

"Сгорел дотла": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-8 на Луганщине

19:53

Мощные удары ракет и дронов: Зеленский анонсировал "ответку" вглубь РФ

19:49

Одежда после стирки станет мягкой, как облако: поможет неожиданный кухонный предмет

19:17

Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

19:10

Гривна пробьет потолок: курс может достичь 47 гривен за доллар уже до конца года – Новакмнение

19:07

Зачем приклеивают губку к подошве обуви: от чего спасает трюк

19:03

Ошеек, вырезка или лопатка: какую свинину выбрать, чтобы блюдо не разочаровалоВидео

18:53

"Всё это плохо закончится": экс-глава МИД об изменениях в США после выборов

18:50

Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября

18:40

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Скорпионам — прорыв, Ракам — любовь

18:36

Порошенко упрекнули за критику FirePoint: "Эта компания бьёт путину по рукам, которые Пётр Алексеевич так нежно пожимал во время войны"

18:22

Ошибка, которую допускают тысячи водителей: почему не стоит ездить с почти пустым баком

18:21

РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно

18:17

Трюк с ложкой на подоконнике: может ли металл помочь в борьбе с конденсатомВидео

18:14

Зеленский отправится на переговоры с Эрдоганом: о чем будут говорить президенты

Реклама
18:09

Как не испортить квашеную капусту: в какие дни нужно перемешивать рассол

17:52

Эксперты советуют протирать кухонную технику молоком — для чегоВидео

17:41

Звёзды готовят сюрпризы: что ждёт знаки зодиака в ближайшие выходные

17:34

Россия резко усилила удары по Украине: какое "слабое место" обнаружил Кремль

17:27

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

17:22

Путин может лишиться главного козыря на переговорах: экс-глава МИД назвал условие

17:17

Верхние шкафы на кухне стремительно теряют популярность: что приходит им на смену

16:48

Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицыВидео

16:47

"Выжить невозможно": Кузнецова сделала жесткое заявление об актерских зарплатах

16:41

Бомбардировщики и ракеты уже на позициях: когда РФ может массированно атаковать Украину

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять