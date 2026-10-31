Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами: вспыхнули пожары

Кратко:
- В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары
- По предварительной информации, пострадавших нет
В ночь на субботу, 31 октября, российские войска атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Об атаке сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум, секретарь городского совета Артем Кобзарь в Telegram.
По его информации, удар был нанесен около 23:40. Российские беспилотники попали в нежилое помещение и на территорию автомойки.
"В результате ударов возникли возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кобзарь.
На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, которые занимаются ликвидацией пожаров. К устранению последствий российской атаки также привлечены другие профильные службы.
Атаки РФ по Сумам - новости
Как писал Главред, в ночь на 20 октября российская оккупационная армия с помощью беспилотника нанесла удар по многоквартирному дому в Заречном районе Сум.
16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.
29 сентября Россия нанесла четыре удара КАБами по школе в центре Сум, где проходили занятия. В результате атаки погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них трое детей.
РФ сбросила управляемые авиационные бомбы на жилые кварталы Сум в субботу днем, 26 сентября. В результате вражеского удара есть погибшие, а также раненые.
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О личности: Артем Кобзарь
Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.
В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.
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