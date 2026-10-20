Российский дрон ударил по многоквартирному дому в Сумах: вспыхнул пожар

Кратко:
- Ночью РФ ударила БПЛА по дому в Сумах
- В многоэтажке вспыхнул масштабный пожар
- На месте попадания работают все службы
В ночь на 20 октября российская оккупационная армия с помощью беспилотника нанесла удар по многоквартирному дому в Заречном районе Сум. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзар.
По его словам, вражеский удар был нанесен около двух часов ночи. Вспыхнул пожар.
"Сегодня около 2:00 зафиксировано попадание вражеского БПЛА в многоквартирный дом в Заречном районе нашего города. В результате удара возник пожар. На месте работают все соответствующие службы", - отметил Кобзар.
Информация о последствиях "прилета" уточняется.
Атаки РФ по Сумам - новости
Как писал Главред, 16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.
29 сентября Россия нанесла четыре удара КАБами по школе в центре Сум, где проходили занятия. В результате атаки погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них трое детей.
РФ сбросила управляемые авиационные бомбы на жилые кварталы Сум в субботу днем, 26 сентября. В результате вражеского удара есть погибшие, а также раненые.
Вечером 20 сентября российские БпЛА дважды атаковали Сумы. Оккупанты нанесли удар возле жилого дома. В результате погибла женщина, а её муж получил ранения.
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О личности: Артем Кобзарь
Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.
В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.
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