РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

Россия нанесла удар с помощью КАБ по школе в Сумах: погибли два человека, шестеро ранены, в том числе трое детей.

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Что известно о последствиях российского удара по Сумам / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Сумской области, Национальная полиция

Ключевые тезисы:

Россия нанесла удар четырьмя КАБами по школе в Сумах

Погибли два человека, среди раненых - трое детей

Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ

Страна-агрессор Россия нанесла четыре удара КАБами по школе в центре Сум, где проходили занятия. В результате атаки погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них трое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Четыре КАБа ударили по центру города, прямо по зданию школы, где шли занятия. Спасибо учителям и руководству школы: дети и преподаватели находились в укрытии, в общей сложности 100 человек были своевременно эвакуированы", - сообщил он. видео дня

Помимо школы, российский удар повредил дома в частном секторе. На месте работают экстренные и другие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

"На данный момент, к сожалению, известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек ранены, среди них трое детей", - отметил президент.

Зеленский резко отреагировал на атаку и заявил, что Россия не прекратит подобные удары без усиления международного давления. Отдельно он обратился к США, европейским государствам и другим партнерам Украины.

"Российские террористы и просто конченые ублюдки. Так наносить удары по детям, по школам, по обычным домам. Америка, Европа, все наши партнеры должны помнить, что это безумие Россия не остановит без реального давления", - заявил глава государства.

Президент также ожидает от союзников не только публичных заявлений, но и конкретных действий в ответ на российские удары.

"Рассчитываем, что ответные меры на эти удары будут приняты и не ограничатся одними лишь словами", - подчеркнул Зеленский.

КАБ / Инфографика: Главред

Что может остановить удары РФ по Украине - комментарий эксперта

Российские удары по Украине можно сдерживать путем поражения ключевых объектов в Москве, считает военный эксперт Роман Свитан. По его словам, для реализации такого подхода Украине необходимо баллистическое оружие. Об этом он сообщил в интервью "Главреду".

Эксперт привёл пример Ирана, который, по его оценке, пытался компенсировать ограниченные возможности противовоздушной обороны и авиации применением баллистических ракет против важных целей противника.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Отдельным элементом такого сценария Свитан назвал воздействие на столицу РФ. По его мнению, именно Москва может стать фактором, который создаст внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Это ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

По словам эксперта, удары по столице РФ имеют не только военный, но и психологический эффект. Речь идет о том, чтобы население Москвы непосредственно ощущало последствия войны, которую Россия ведет против Украины.

Ключевые цели для украинской баллистики / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевская городская военная администрация проинформировала о последствиях ночного баллистического удара по столичному региону 29 сентября. В сообщении говорилось о повреждении зданий в трех районах и о пожарах на крышах и в нежилых сооружениях. В ночь на 29 сентября было зафиксировано движение быстрого объекта и серия взрывов, а в отдельных районах произошло падение обломков и возгорания, которые ликвидировали спасатели.

В тот же день ГСЧС Украины сообщило о последствиях российских ударов по Одесской области. В ведомстве уточнили, что в результате атаки врага были повреждены жилые дома и лицей, а также возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

28 сентября мониторинговые каналы сообщили, что Россия готовит новый баллистический удар по Киеву. Они отмечали, что угроза баллистического удара была продлена на 48 часов. В перечне возможных целей были названы несколько гражданских объектов, среди которых торговые центры и автозаправочная станция.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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