Зачем водители ставят миску с водой в авто: необычный трюк для экономии топлива

Эксперты назвали несколько нестандартных способов сократить расходы на заправке - от посуды на сиденье до разгруженного багажника.

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Лайфхак для экономии топлива / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как миска с водой влияет на стиль вождения

Почему эксперты советуют разгрузить салон

Цены на топливо быстро растут, поэтому водители ищут разные способы сэкономить и отложить поездку на АЗС. В частности, одним из необычных способов сокращения расхода топлива является миска с водой.

Главред решил разобраться, почему водителям советуют ставить миску с водой в машину.

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Как миска с водой помогает сэкономить топливо

Водителям дизельных и бензиновых автомобилей предлагают необычный способ сократить расходы на заправке - поставить открытую миску с водой на переднее пассажирское сиденье, пишет Express.

Сам по себе этот прием не изменяет технических характеристик машины и не вмешивается в работу двигателя. Его задача другая - сделать ошибки за рулем наглядными для самого водителя.

"Открытая миска с водой на пассажирском сиденье прекрасно сдерживает от излишнего ускорения и резкого торможения. Это звучит несколько странно, но это простое и гениальное напоминание о необходимости плавного вождения. Если вы слишком резко нажмете на педаль газа, то увидите, как вода выплескивается через края. Точно так же, если вы будете ехать слишком быстро и резко тормозить, то заметите воду на сиденье", - говорят специалисты.

Ключевая деталь - размер посуды и уровень наполнения. Эксперты советуют брать небольшие миски и наливать жидкость так, чтобы до края оставалось примерно 2,5 сантиметра.

Почему осенью автомобиль расходует больше топлива / Инфографика: Главред

Как еще можно сократить расход топлива

Остальные рекомендации выглядят прозаичнее, но затрагивают те же статьи расходов. Автомобиль, который ночует в гараже, сохраняет приемлемую температуру в салоне, поэтому обогрев или охлаждение приходится включать реже - особенно это ощутимо зимой.

Еще один резерв - масса машины. Вещи, которые годами лежат в салоне и багажнике, заметно повышают расход топлива, поэтому специалисты советуют регулярно проводить ревизию и избавляться от всего тяжелого и ненужного.

5 полезных советов, которые помогут сэкономить топливо – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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