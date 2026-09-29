Зачем водители ставят миску с водой в авто: необычный трюк для экономии топлива

Вы узнаете:
- Как миска с водой влияет на стиль вождения
- Почему эксперты советуют разгрузить салон
Цены на топливо быстро растут, поэтому водители ищут разные способы сэкономить и отложить поездку на АЗС. В частности, одним из необычных способов сокращения расхода топлива является миска с водой.
Главред решил разобраться, почему водителям советуют ставить миску с водой в машину.
Как миска с водой помогает сэкономить топливо
Водителям дизельных и бензиновых автомобилей предлагают необычный способ сократить расходы на заправке - поставить открытую миску с водой на переднее пассажирское сиденье, пишет Express.
Сам по себе этот прием не изменяет технических характеристик машины и не вмешивается в работу двигателя. Его задача другая - сделать ошибки за рулем наглядными для самого водителя.
"Открытая миска с водой на пассажирском сиденье прекрасно сдерживает от излишнего ускорения и резкого торможения. Это звучит несколько странно, но это простое и гениальное напоминание о необходимости плавного вождения. Если вы слишком резко нажмете на педаль газа, то увидите, как вода выплескивается через края. Точно так же, если вы будете ехать слишком быстро и резко тормозить, то заметите воду на сиденье", - говорят специалисты.
Ключевая деталь - размер посуды и уровень наполнения. Эксперты советуют брать небольшие миски и наливать жидкость так, чтобы до края оставалось примерно 2,5 сантиметра.
Как еще можно сократить расход топлива
Остальные рекомендации выглядят прозаичнее, но затрагивают те же статьи расходов. Автомобиль, который ночует в гараже, сохраняет приемлемую температуру в салоне, поэтому обогрев или охлаждение приходится включать реже - особенно это ощутимо зимой.
Еще один резерв - масса машины. Вещи, которые годами лежат в салоне и багажнике, заметно повышают расход топлива, поэтому специалисты советуют регулярно проводить ревизию и избавляться от всего тяжелого и ненужного.
5 полезных советов, которые помогут сэкономить топливо – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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