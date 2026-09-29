Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненые

Коротко:
- Восемь пострадавших в результате ударов по Одесской области
- Повреждены гимназия, общежитие и приют для животных
- Уничтожены три грузовика, еще восемь - повреждены
Восемь человек получили ранения в результате российских ударов по Одесской области - огонь охватил жилые дома, производственное предприятие и приют для животных. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Под вражеские удары попали как жилые дома, так и образовательная и логистическая сферы.
"Повреждены жилые дома и приют для животных, возникли пожары. Также разрушения получили производственное предприятие, складские помещения, гимназия, общежитие, легковой и грузовые автомобили. Все пожары спасатели ликвидировали", - отметили в ведомстве.
Отдельной проблемой для аварийных бригад стала ситуация с безопасностью: работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Продолжаются работы по ликвидации последствий. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что ночью и утром оккупанты атаковали инфраструктуру. Возник пожар, который оперативно потушили.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий в пострадавшей от вчерашнего удара многоэтажке. Взрывной волной задето остекление соседних домов и одного из учебных заведений. В результате вчерашней атаки травмировались шесть человек. Двое из них остаются в больнице", - сказал Лысак.
По его словам, в результате вражеской атаки на инфраструктуру уничтожены три грузовых автомобиля, еще восемь - получили повреждения.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил утором во вторник, что в результате вражеских ударов получило разрушения гражданское предприятие. Пострадали 6 человек.
"Вражескими ударами повреждены объекты портовой инфраструктуры, лицей, приют для животных, частный жилой дом, легковой и грузовой транспорт. Еще два человека пострадали. В ряде мест возникли пожары. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Кипер.
Атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, в ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы.
Днем 28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.
Заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла.
Ещё один российский удар пришелся по центру столицы, а именно - по зданию медицинского учреждения.
Также днем 28 сентября армия РФ атаковала Днепр беспилотниками. В результате обстрела погибли 3 человека, ещё 12 получили травмы.
В ночь на 28 сентября российская армия нанесла двойной удар КАБами по двум районам Харькова. Один из "прилетов" был в многоквартирный дом в Салтовском районе. Пострадали более 20 человек. Также последствия зафиксированы в Киевском районе.
РФ копит ракеты для нового удара - Bloomberg
В последние недели Россия изменила характер воздушных атак по Украине: количество применяемых баллистических ракет заметно снизилось, тогда как использование реактивных беспилотников, напротив, увеличилось.
Как сообщает Bloomberg, такая динамика может свидетельствовать о стремлении Москвы сохранить часть наиболее мощных ракет для возможных масштабных атак в зимний период.
Баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для украинской инфраструктуры благодаря высокой скорости и значительной разрушительной силе.
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О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
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