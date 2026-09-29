РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атаки

Ночью столицу также атаковали дроны.

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Последствия атаки на Киевщину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС ​

Кратко:

РФ атаковала Киев баллистикой и дронами в ночь на 29 сентября

Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы

В Голосеевском районе произошел пожар на крыше дома

В ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. О последствиях вражеской атаки рассказали местные власти.

Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за ракетной угрозы в 01:15. Сообщалось о движении скоростной цели в направлении столицы. Жителей города призвали пройти в укрытия. Позже в городе прозвучал ряд взрывов.

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В 01:57 в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе последствия атаки зафиксировали в двух местах. На одной локации обломки упали на открытую территорию, на другой из-за удара повреждено нежилое здание.

Кроме того, в Печерском районе, по предварительным данным, загорелось нежилое здание.

Информацию о пострадавших выясняют, сообщили в КГВА.

В 2:02 был объявлен отбой опасности внедрения баллистического вооружения.

В 04:39 была объявлена воздушная тревога из-за дроновой угрозы.

Впоследствии стало известно, что в Печерском районе повреждено 3-этажное нежилое здание.

В Голосеевском районе в результате падения обломков на 5-этажном жилом доме произошло возгорание на крыше.

В Соломенском районе обломки рухнули на территории частного жилого дома.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Последствия атаки на Киевщину

На Киевщине два человека спасены после российской атаки, сообщили в ГСЧС.

В Бучанском районе в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего.

Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м.

Пострадавшие госпитализированы.

Есть ли угроза удара "Орешником" по Украине

Как писал Главред, страна-агрессор Россия ограничивает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября. Об этом сообщает FAA (Федеральное авиационное управление США).

Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

Официальная причина их введения пока неизвестна, но обычно они связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".

Стоит отметить, что закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовку удара по Украине.

"Орешник" / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, Россия днем ​​28 сентября атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.

Заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла.

Ещё один российский удар пришелся по центру столицы, а именно - по зданию медицинского учреждения.

Утром в понедельник, 28 сентября, в Киеве был объявлен "желтый" уровень опасности из-за дроновой угрозы. В городе прогремели взрывы. В Оболонском районе БпЛА попал в АЗС и вызвал пожар.

В результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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