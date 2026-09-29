РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атаки

Кратко:
- РФ атаковала Киев баллистикой и дронами в ночь на 29 сентября
- Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы
- В Голосеевском районе произошел пожар на крыше дома
В ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. О последствиях вражеской атаки рассказали местные власти.
Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за ракетной угрозы в 01:15. Сообщалось о движении скоростной цели в направлении столицы. Жителей города призвали пройти в укрытия. Позже в городе прозвучал ряд взрывов.
В 01:57 в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе последствия атаки зафиксировали в двух местах. На одной локации обломки упали на открытую территорию, на другой из-за удара повреждено нежилое здание.
Кроме того, в Печерском районе, по предварительным данным, загорелось нежилое здание.
Информацию о пострадавших выясняют, сообщили в КГВА.
В 2:02 был объявлен отбой опасности внедрения баллистического вооружения.
В 04:39 была объявлена воздушная тревога из-за дроновой угрозы.
Впоследствии стало известно, что в Печерском районе повреждено 3-этажное нежилое здание.
В Голосеевском районе в результате падения обломков на 5-этажном жилом доме произошло возгорание на крыше.
В Соломенском районе обломки рухнули на территории частного жилого дома.
Последствия атаки на Киевщину
На Киевщине два человека спасены после российской атаки, сообщили в ГСЧС.
В Бучанском районе в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего.
Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м.
Пострадавшие госпитализированы.
Есть ли угроза удара "Орешником" по Украине
Как писал Главред, страна-агрессор Россия ограничивает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября. Об этом сообщает FAA (Федеральное авиационное управление США).
Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.
Официальная причина их введения пока неизвестна, но обычно они связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".
Стоит отметить, что закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовку удара по Украине.
Атаки РФ на Киев - новости
Как писал Главред, Россия днем 28 сентября атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.
Заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла.
Ещё один российский удар пришелся по центру столицы, а именно - по зданию медицинского учреждения.
Утром в понедельник, 28 сентября, в Киеве был объявлен "желтый" уровень опасности из-за дроновой угрозы. В городе прогремели взрывы. В Оболонском районе БпЛА попал в АЗС и вызвал пожар.
В результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.
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Об источнике: ГСЧС
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