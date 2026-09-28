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Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мария Николишин
28 сентября 2026, 21:37
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Обычная бутылка с кухонной полки может заменить ловушки и химические средства, однако она эффективна только при условии регулярной замены.
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше
Домашнее средство для борьбы с мышами в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему мыши не выносят запаха уксуса
  • Как правильно использовать средство в доме

С наступлением холодной поры года мыши все чаще могут проникать в дома и другие помещения. Избавиться от надоедливых грызунов довольно трудно, иногда даже специальные средства не решают проблему.

Главред решил разобраться, какое домашнее средство может прогнать мышей из дома.

видео дня

Почему уксус отпугивает мышей

Уксус способен заменить яд и дорогие ловушки в борьбе с мышами - и в доме, и на приусадебном участке, пишет divany.hu.

Механизм действия не имеет ничего общего с отравлением. Грызуны ориентируются в пространстве прежде всего благодаря чрезвычайно чуткому обонянию, поэтому резкий кислый запах сбивает их с толку, и животные инстинктивно обходят такие зоны стороной.

Лучше всего, по оценкам специалистов, работает белый уксус - благодаря высокому содержанию уксусной кислоты. Однако речь идет не об уничтожении популяции, а о том, чтобы сделать среду некомфортной для незваных гостей.

Как использовать уксус в помещении

Схема использования не требует ни специального оборудования, ни навыков. Достаточно смочить уксусом несколько ватных дисков и разложить их в местах, где грызуны появляются чаще всего: у дверей, в кладовой или за кухонной столешницей.

Второй распространенный вариант - распылитель. Им обрабатывают пространство вдоль стен и вокруг мусорных баков, где запахи еды привлекают животных сильнее всего.

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше
Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Как использовать уксус против мышей в саду

За пределами квартиры этот прием тоже работает, но здесь возникает риск: раствор не должен попадать непосредственно на растения, так как он может их уничтожить.

Еще одно ограничение - недолговечность. Аромат постепенно выветривается, поэтому процедуру приходится повторять регулярно, причем на улице значительно чаще, чем в помещении.

Как бороться с мышами на даче – видео:

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Об источнике: Divány

Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, освещая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс уделяет особое внимание практическим советам, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем Divány является одним из самых популярных СМИ Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.

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