Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Обычная бутылка с кухонной полки может заменить ловушки и химические средства, однако она эффективна только при условии регулярной замены.

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Домашнее средство для борьбы с мышами в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему мыши не выносят запаха уксуса

Как правильно использовать средство в доме

С наступлением холодной поры года мыши все чаще могут проникать в дома и другие помещения. Избавиться от надоедливых грызунов довольно трудно, иногда даже специальные средства не решают проблему.

Главред решил разобраться, какое домашнее средство может прогнать мышей из дома.

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Почему уксус отпугивает мышей

Уксус способен заменить яд и дорогие ловушки в борьбе с мышами - и в доме, и на приусадебном участке, пишет divany.hu.

Механизм действия не имеет ничего общего с отравлением. Грызуны ориентируются в пространстве прежде всего благодаря чрезвычайно чуткому обонянию, поэтому резкий кислый запах сбивает их с толку, и животные инстинктивно обходят такие зоны стороной.

Лучше всего, по оценкам специалистов, работает белый уксус - благодаря высокому содержанию уксусной кислоты. Однако речь идет не об уничтожении популяции, а о том, чтобы сделать среду некомфортной для незваных гостей.

Как использовать уксус в помещении

Схема использования не требует ни специального оборудования, ни навыков. Достаточно смочить уксусом несколько ватных дисков и разложить их в местах, где грызуны появляются чаще всего: у дверей, в кладовой или за кухонной столешницей.

Второй распространенный вариант - распылитель. Им обрабатывают пространство вдоль стен и вокруг мусорных баков, где запахи еды привлекают животных сильнее всего.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Как использовать уксус против мышей в саду

За пределами квартиры этот прием тоже работает, но здесь возникает риск: раствор не должен попадать непосредственно на растения, так как он может их уничтожить.

Еще одно ограничение - недолговечность. Аромат постепенно выветривается, поэтому процедуру приходится повторять регулярно, причем на улице значительно чаще, чем в помещении.

Как бороться с мышами на даче – видео:

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