'Должна заплатить цену': в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

Пресс-секретарь Путина связал усиление атак с заявлениями Киева об ударах вглубь России.

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В Кремле сделали новое заявление об ударах / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Кремль публично оправдал атаки на украинские города

Песков назвал удары по Украине "ценой" за действия Киева

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы должна "заплатить цену" за свои действия в последние месяцы. Его слова цитируют россСМИ.

В частности, он сказал, что Москва якобы должна "наказать" Украину за действия последних месяцев, а последние российские удары по Украине являются "частью этой цены".

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"Россия должна сделать так, чтобы никому не пришло в голову объявлять о планах нанесения ей сокрушительных ударов", - сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Песков в очередной раз высказался о возможности возобновления мирных переговоров.

"Путин достаточно исчерпывающе высказался о позиции России в отношении переговоров по Украине", - добавил он.

Что может остановить удары РФ по Украине

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве.

По его словам, подобный подход - это "иранская защита". Его суть заключается в использовании дальнобойного оружия для давления на наиболее уязвимые для противника точки.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - отметил он.

Ключевые цели в России / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия днем 28 сентября атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в Шевченковском районе, в центре столицы, зафиксировано падение БПЛА на нежилое здание.

Известно, что заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла.

Кроме того, Россия днем 28 сентября атаковала Днепр беспилотниками. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 12 получили травмы. На месте удара возник пожар в административном здании.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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