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Люди вылезают из окон, чтобы не сгореть: РФ атаковала центр Киева, первые детали

Анна Косик
28 сентября 2026, 13:56обновлено 28 сентября, 14:26
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Вражеский дрон, предварительно, влетел в здание НАН.
Люди вылезают из окон, чтобы не сгореть: РФ атаковала центр Киева, первые детали
Враг, вероятно, нанес удар реактивным дроном по зданию Национальной академии наук / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • РФ атаковала беспилотниками Киев
  • В результате атаки в центре столицы возник масштабный пожар

Страна-агрессор Россия днем ​​28 сентября атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в Шевченковском районе, в центре столицы, зафиксировано падение БпЛА на нежилое здание.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на месте возник пожар. Экстренные службы уже направляются туда.

видео дня

Также в Дарницком районе есть попадание БПЛА на территорию нежилой застройки.

В соцсетях очевидцы распространили жуткие кадры последствий атаки на Киев. Они сообщают, что РФ атаковала здание Национальной академии наук Украины.

Внутри остаются люди, им приходится вылезать через окна, чтобы спастись от масштабного пожара. Официально местные власти эту информацию пока не прокомментировали.

Люди вылезают из окон, чтобы не сгореть: РФ атаковала центр Киева, первые детали
Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео последствий российского удара по центру Киева можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

В 14:05 глава Шевченковской РГА Киева Александр Сазанович сообщил, что в результате вражеской атаки есть есть погибшие и раненые. В КВГА уточнили, что жертвой удара РФ стала женщина.

  • Последствия российского удара по Киеву 28 сентября
    Последствия российского удара по Киеву 28 сентября фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Последствия российского удара по Киеву 28 сентября
    Последствия российского удара по Киеву 28 сентября фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Последствия российского удара по Киеву 28 сентября
    Последствия российского удара по Киеву 28 сентября фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Последствия российского удара по Киеву 28 сентября
    Последствия российского удара по Киеву 28 сентября фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Последствия российского удара по Киеву 28 сентября
    Последствия российского удара по Киеву 28 сентября фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Последствия российского удара по Киеву 28 сентября
    Последствия российского удара по Киеву 28 сентября фото: t.me/sazanovicholeksandr

Как РФ может "закошмарить" Киев

Главред писал, что, по словам нардепа, секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Россия способна существенно усилить ракетные удары по Киеву, однако ее производственные возможности в сфере баллистических ракет остаются ограниченными.

В такой ситуации одним из ключевых приоритетов Украины должно стать усиление противовоздушной обороны и возможностей перехвата баллистических ракет, а также уничтожение реактивных "Шахедов".

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 28 сентября в Киеве был объявлен "желтый" уровень опасности из-за угрозы со стороны дронов. В Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БПЛА РФ.

Ранее, 27 сентября, российский реактивный дрон нанес удар по жилому дому на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Удар произошел на уровне 4-5 этажей жилого дома.

Накануне стало известно, что Россия в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожар вспыхнул в двух районах столицы, в результате атаки погиб мужчина.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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