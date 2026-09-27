РФ атаковала рынок "Столичный" под Киевом: есть погибшие и много раненых, бушует пожар

Вы узнаете:
- РФ нанесла удар по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке
- После попадания на территории рынка вспыхнул масштабный пожар
- Есть погибшие и много раненых
Вечером 27 сентября Россия вновь терроризирует Киев ударными беспилотниками. Один из дронов попал в рынок "Столичный". Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Борщаговского сельского совета Александр Медведь.
"В Софиевской Борщаговке в результате вражеской воздушной атаки зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный". На место направляются все соответствующие службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.видео дня
Предварительно, в результате вражеской атаки погибли два человека, ещё четверо пострадавших получают помощь от медиков, сообщает мэр Киева Виталий Кличко. В то же время Киевская областная прокуратура сообщает о как минимум 10 раненых.
Какова цель затяжных атак на Киев - мнение эксперта
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко убежден, что длительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.
"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - подчеркнул он.
Удары РФ по Киеву - последние новости
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за сутки Россия применила против Украины 277 ударных дронов различных типов, в том числе 155 реактивных. В Киеве повреждены два детских сада, две школы, жилой дом, СТО, складские помещения и объекты связи.
Ранее сообщалось, что РФ с ночи терроризирует Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в нескольких районах столицы, есть погибшие. Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" сообщил о повреждении здания главного офиса компании на ул. Дегтяревской в Шевченковском районе.
Главред писал, что в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.
Читайте также:
- Россия атаковала Киев дронами: вспыхнули пожары, погиб мужчина
- Что защитит Украину от ракетных атак РФ: Буданов сделал неожиданное заявление
- Балистика по РФ уже полетела: Загородний назвал главную цель Украины
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред