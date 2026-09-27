РФ атаковала рынок "Столичный" под Киевом: есть погибшие и много раненых, бушует пожар

В результате вражеского удара на рынке разразился масштабный пожар.

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Россия нанесла удар по рынку "Столичный" под Киевом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

РФ нанесла удар по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке

После попадания на территории рынка вспыхнул масштабный пожар

Есть погибшие и много раненых

Вечером 27 сентября Россия вновь терроризирует Киев ударными беспилотниками. Один из дронов попал в рынок "Столичный". Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Борщаговского сельского совета Александр Медведь.

"В Софиевской Борщаговке в результате вражеской воздушной атаки зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный". На место направляются все соответствующие службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении. видео дня

Предварительно, в результате вражеской атаки погибли два человека, ещё четверо пострадавших получают помощь от медиков, сообщает мэр Киева Виталий Кличко. В то же время Киевская областная прокуратура сообщает о как минимум 10 раненых.

Какова цель затяжных атак на Киев - мнение эксперта

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко убежден, что длительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за сутки Россия применила против Украины 277 ударных дронов различных типов, в том числе 155 реактивных. В Киеве повреждены два детских сада, две школы, жилой дом, СТО, складские помещения и объекты связи.

Ранее сообщалось, что РФ с ночи терроризирует Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в нескольких районах столицы, есть погибшие. Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" сообщил о повреждении здания главного офиса компании на ул. Дегтяревской в Шевченковском районе.

Главред писал, что в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

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О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), сообщает Википедия.

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