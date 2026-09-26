Оккупанты ударили по "Ашану" в ТРЦ Lavina Mall в Киеве: что известно

Кратко:
- В Киеве во время ночной атаки поврежден Auchan в ТРЦ Lavina Mall
- По данным компании, среди сотрудников никто не пострадал
- Магазин временно закрыли до окончания восстановительных работ
В результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.
О последствиях атаки сообщили в Auchan.
В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.
"Пока магазин временно не будет работать - до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Кадры последствий атаки смотрите по ссылке.
Атаки на Киев - новости
Как писал Главред, в ночь на 26 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Киев, Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары. Есть жертвы и пострадавшие.
По состоянию на 10:00 в результате атаки РФ на столицу 26 сентября пострадали 5 человек.
Киевская городская военная администрация утром 25 сентября сообщила о попадании БПЛА в многоэтажное здание на Печерске. В результате атаки БПЛА погиб 14-летний подросток, ещё 20 человек получили ранения.
Российские войска утром 25 сентября атаковали Запорожье - есть попадания по объектам города, под ударом оказались два медицинских учреждения, в одном из них вспыхнул пожар. Предварительно, ранение получил один мужчина.
Днем 25 сентября в Соломенском районе Киева российский БПЛА попал в офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
РФ готовит новую тактику ударов зимой: эксперт
С наступлением холодов страна-агрессор РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам. Это длится уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением. По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов.
В комментарии ТСН Жданов сказал, что масштаб единовременных атак существенно сократился по сравнению с предыдущими годами.
Вместо единичных массированных ударов враг перешел к другой модели давления.
"Зато они сменили тактику. И, видите ли, сегодня атака на нашу страну идет в режиме нон-стоп. То есть непрерывная атака, тревога в некоторых городах", - отметил он.
Больше всего это ощущают жители столицы и области - там враг, по словам эксперта, применяет особый подход.
"Они пытаются держать тревогу постоянно. Особенно Киев, Киевская область. И даже сегодня Российская Федерация использует облачную погоду", - рассказал военный эксперт.
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О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
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