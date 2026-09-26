Оккупанты ударили по "Ашану" в ТРЦ Lavina Mall в Киеве: что известно

Auchan "Беличи" временно не работает.

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Ночной обстрел Киева привел к повреждениям супермаркета Auchan / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/auchan.ua

Кратко:

В Киеве во время ночной атаки поврежден Auchan в ТРЦ Lavina Mall

По данным компании, среди сотрудников никто не пострадал

Магазин временно закрыли до окончания восстановительных работ

В результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.

О последствиях атаки сообщили в Auchan.

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В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

"Пока магазин временно не будет работать - до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Кадры последствий атаки смотрите по ссылке.

Атаки на Киев - новости

Как писал Главред, в ночь на 26 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Киев, Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары. Есть жертвы и пострадавшие.

По состоянию на 10:00 в результате атаки РФ на столицу 26 сентября пострадали 5 человек.

Киевская городская военная администрация утром 25 сентября сообщила о попадании БПЛА в многоэтажное здание на Печерске. В результате атаки БПЛА погиб 14-летний подросток, ещё 20 человек получили ранения.

Российские войска утром 25 сентября атаковали Запорожье - есть попадания по объектам города, под ударом оказались два медицинских учреждения, в одном из них вспыхнул пожар. Предварительно, ранение получил один мужчина.

Днем 25 сентября в Соломенском районе Киева российский БПЛА попал в офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

РФ готовит новую тактику ударов зимой: эксперт

С наступлением холодов страна-агрессор РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам. Это длится уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением. По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов.

В комментарии ТСН Жданов сказал, что масштаб единовременных атак существенно сократился по сравнению с предыдущими годами.

Вместо единичных массированных ударов враг перешел к другой модели давления.

"Зато они сменили тактику. И, видите ли, сегодня атака на нашу страну идет в режиме нон-стоп. То есть непрерывная атака, тревога в некоторых городах", - отметил он.

Больше всего это ощущают жители столицы и области - там враг, по словам эксперта, применяет особый подход.

"Они пытаются держать тревогу постоянно. Особенно Киев, Киевская область. И даже сегодня Российская Федерация использует облачную погоду", - рассказал военный эксперт.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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