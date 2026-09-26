Главная тайна океана раскрыта: ученые нашли следы исчезнувшего "бассейна смерти"

Изучение состава осадка выявило необычно высокое содержание металлов, включая марганец, железо и медь.

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Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Вы узнаете:

Ученые исследовали гиперсоленые впадины на большой глубине

Удалось обнаружить действующий соляной бассейн более чем на 1700 метрах

Подводные соляные бассейны долго считались крайне неблагоприятной средой для жизни. Из-за высокой концентрации соли в океане и практически полного отсутствия кислорода их нередко воспринимали как своеобразные "мертвые зоны".

Однако новое исследование показывает, что подобные места могли играть важную роль в истории развития жизни на Земле, пишет издание Gizmodo.

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Во время нескольких экспедиций ученые исследовали гиперсоленые впадины на большой глубине в Красном море. Им удалось обнаружить действующий соляной бассейн более чем на 1700 метрах, а также следы другого, уже исчезнувшего, объекта примерно на глубине 1370 метров.

"Как и бассейн NEOM, это место имеет все признаки активного соляного бассейна, но ему не хватает самой рапы, поэтому мы считаем его исчезнувшим", - отмечают авторы исследования.

Особый интерес специалистов вызвали образцы донных отложений. Исследователи изучили содержащуюся в них ДНК экстремофильных микроорганизмов - организмов, способных существовать в условиях, непригодных для большинства форм жизни.

Анализ показал, что обнаруженные микробы могут получать энергию за счет химических реакций с минералами даже при отсутствии кислорода.

"Наши данные свидетельствуют о том, что подобные процессы, вероятно, происходили и в других древних гигантских соляных бассейнах", - подчеркивают ученые.

Изучение состава осадка также выявило необычно высокое содержание металлов, включая марганец, железо и медь. По версии исследователей, древние микроорганизмы могли способствовать накоплению этих элементов в морских отложениях.

Такое открытие представляет интерес не только для изучения ранней жизни на Земле. Скопления металлов могут иметь и практическую ценность.

"Многие из этих металлов важны для технологий чистой энергии, и понимание того, как они накапливаются, может помочь в будущей добыче ресурсов", - объясняют ученые.

Что наука говорит об Атлантиде

Местонахождение легендарной Атлантиды до сих пор не установлено. За прошедшие годы предполагаемые следы затонувшей цивилизации искали в самых разных уголках планеты - от Средиземного моря и Карибского региона до Антарктиды. Однако ни одна из предложенных гипотез пока не получила надежного научного подтверждения.

Большинство историков и археологов рассматривают историю об Атлантиде, описанную Платоном, прежде всего как философский сюжет или литературную аллегорию, а не как достоверное описание реально существовавшего государства.

Ключевая проблема заключается в отсутствии убедительных археологических свидетельств и независимых древних источников, которые подтверждали бы существование Атлантиды. Поэтому в современной науке она остается частью античной традиции и исторической загадкой, но не доказанным фактом.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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