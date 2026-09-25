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Силы обороны поразили в РФ три завода, задействованных в производстве ракет - Генштаб

Дарья Пшеничник
25 сентября 2026, 14:57
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Под ударами оказались предприятия концерна "Алмаз-Антей", два производителя синтетического каучука, два НПЗ и радиолокационные станции армии РФ.
Силы обороны поразили в РФ три завода, задействованных в производстве ракет - Генштаб
В России поражены 3 завода, участвующие в производстве ракет / Коллаж: Головред, фото: скриншоты из видео

Главное из новости:

  • Пострадали три завода ракетного профиля в РФ
  • Горят НПЗ в Перми и Новошахтинске
  • Под ударами оказались и РЛС армии РФ

видео дня

В ночь на 25 сентября Силы обороны нанесли удары по трем предприятиям в России, задействованным в производстве ракет, а также по двум нефтеперерабатывающим заводам и радиолокационным станциям армии РФ. Среди целей - "НПП Завод Искра" в Ульяновске, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей" и относящийся к военно-промышленному комплексу России, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ульяновское предприятие обеспечивает российскую оборонку критически важной электронной компонентной базой. По данным Генштаба, завод выпускает полупроводниковые приборы и элементы для производителей радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения.

Еще две цели той же ночью - ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в городе Ефремов Тульской области и АО "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже. Обе площадки занимают отдельный сегмент химической промышленности, без которого российская ракетная программа не может функционировать.

"Оба предприятия задействованы в процессе производства твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер"", - говорится в сообщении Генштаба.

Пожары на НПЗ в Перми и Новошахтинске

Параллельно украинские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре противника. В Перми Пермского края был поражен НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на территории предприятия зафиксирован пожар.

Вторая цель этого направления - нефтеперерабатывающий завод "Новошахтинский" в Новошахтинске Ростовской области. Там также произошло возгорание.

Почему важен Новошахтинский завод

Мощность переработки этого предприятия составляет ориентировочно 7,5 млн тонн нефти в год. Оно является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

Отдельным направлением ночной операции Сил обороны стали радиолокационные станции российской армии - удары по ним Генштаб подтвердил наряду с поражением нефтеперерабатывающих мощностей.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
​НПЗ в России / Инфографика: Главред ​

Атаки на территории РФ - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре во второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже стало целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

В ночь на 17 сентября российский Ярославль подвергся атаке дронов. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля разразился сильный пожар. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" зафиксированы в Таганроге и Сизране. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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