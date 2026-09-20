Силы обороны освободили новые населённые пункты: в DeepState обновили карту

Аналитики зафиксировали масштабное продвижение ВСУ в Донецкой области.

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Аналитики сообщили о новых успехах Сил обороны в рамках операции "Вивальди" / Коллаж: Главред, фото: 34-я ОБрМП, скриншот из DeepState

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Украинские военные продвинулись вперёд в Донецкой области

В рамках операции "Вивальди" освобождены новые населенные пункты

Силы обороны Украины освободили еще 43,5 квадратных километров территории и два населенных пункта в рамках операции "Вивальди". Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков DeepState.

Сообщается, что оккупационная армия страны-агрессора России окончательно потеряла контроль над селами в Лиманской общине Донецкой области.

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"Силы обороны Украины освободили Шандриголово и Дерилово, а также продвинулись вблизи Шандриголова", - говорится в сообщении.

Освобожденная территория в Донецкой области на карте DeepState / фото: скриншот

В Третьем армейском корпусе подтвердили, что операция "Вивальди" продолжается и набирает обороты. Силы обороны не только освободили Шандриголово, Дерилово, но и установили полный контроль над Дробышевым.

"В 1 и 2 сезонах наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус и приданые подразделения вернули под украинский контроль уже 125 км² территорий, из которых 50 км² - деоккупировали", - говорится в сообщении.

Уничтожены еще 800 солдат противника. Общие потери РФ за оба сезона – более 3000 окупантов. Наступательный потенциал сразу трех российских армий – 20-й, 25-й и 1-й танковой, слабеет.

"Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут БпЛА и НРК. Третий армейский корпус первым в мире начал десантирование наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более чем на 10 километров в тыл противника", - отметил бригадный генерал Андрей Билецкий.

Он добавил, что операция "Вивальди" обнулила Путину избирательную картинку, ведь у армии РФ нет ни побед, ни достигнутых целей на Донбассе.

"Следующая часть концерта и новости – скоро", – подытожил Белецкий.

Какова цель операции "Вивальди"

Главред писал, что, по словам командира Третьего армейского корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого, операция "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, направлена на то, чтобы вывести подразделения на более выгодные позиции для дальнейшей обороны.

Командир также объяснил, почему подробности операции "Вивальди" не разглашаются заранее. Сохранение информации в тайне необходимо для эффективности контрнаступательных действий. Отдельные результаты можно раскрывать только после выхода украинских подразделений на определенные рубежи.

Операция "Вивальди" - последние новости

Напомним, Главред писал , что 15 сентября официально сообщили, что в режиме информационного затишья подразделения Третьего армейского корпуса ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 км² в рамках операции "Вивальди". Еще 10 км² - деоккупированы.

Впоследствии стало известно, что за прошедшую неделю Силы обороны осуществили новые прорывы на севере Донецкой области в рамках первого этапа операции "Вивальди".

Также сообщалось, что одним из направлений операции "Вивальди" стало нарушение снабжения российских войск. Украинские удары вынудили противника переносить критически важные элементы логистики на большее расстояние от линии боевого столкновения.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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