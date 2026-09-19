Погибла мать с детьми, есть раненые: РФ ударила по Киевщине

В результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей - девочка и мальчик, есть пострадавшие.

https://glavred.info/ukraine/pogibla-mat-s-detmi-est-ranenye-rf-udarila-po-kievshchine-10797956.html Ссылка скопирована

РФ ударила по Киевской области / Коллаж: Главред, фото: Facebook/MNSKOB

Главное:

Есть погибшие в результате удара РФ по Киевской области

Еще одна женщина и ее ребенок пострадали на Киевщине

В Киевской области есть погибшие в результате удара страны-агрессора РФ 19 сентября.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко. Отмечается, в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей - девочка и мальчик.

видео дня

"Ужасная трагедия в Фастовском районе…Нет слов, которые могли бы передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия", - говорится в сообщении.

Также в Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.

Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки.

Подробности ударов РФ

Кроме того, еще одна женщина и ее ребенок пострадали в результате российских атак в Киевской области.

"К сожалению, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека – мать и ребенок. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Медики окажут всю необходимую помощь. <...> Враг вновь наносит удары по гражданским объектам. В результате атаки повреждено учебное заведение и автобус. Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия атаки", - написал Ткаченко.

/ Facebook/MNSKOB

Как обстрелы могут сказаться на электроснабжении

Атаки на энергетическую инфраструктуру могут привести к перебоям с электроснабжением даже при повреждении сравнительно небольшого числа объектов. О возможных последствиях таких ударов рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, потенциальными целями могут становиться подстанции и другие ключевые элементы энергосистемы, обеспечивающие передачу электроэнергии между регионами. При повреждении части этой инфраструктуры энергетикам приходится перестраивать схему распределения и перенаправлять потоки электроэнергии по доступным линиям.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред