Погибла мать с детьми, есть раненые: РФ ударила по Киевщине

Главное:
- Есть погибшие в результате удара РФ по Киевской области
- Еще одна женщина и ее ребенок пострадали на Киевщине
В Киевской области есть погибшие в результате удара страны-агрессора РФ 19 сентября.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко. Отмечается, в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей - девочка и мальчик.
"Ужасная трагедия в Фастовском районе…Нет слов, которые могли бы передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия", - говорится в сообщении.
Также в Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.
Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки.
Подробности ударов РФ
Кроме того, еще одна женщина и ее ребенок пострадали в результате российских атак в Киевской области.
"К сожалению, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека – мать и ребенок. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Медики окажут всю необходимую помощь. <...> Враг вновь наносит удары по гражданским объектам. В результате атаки повреждено учебное заведение и автобус. Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия атаки", - написал Ткаченко.
Как обстрелы могут сказаться на электроснабжении
Атаки на энергетическую инфраструктуру могут привести к перебоям с электроснабжением даже при повреждении сравнительно небольшого числа объектов. О возможных последствиях таких ударов рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.
По его словам, потенциальными целями могут становиться подстанции и другие ключевые элементы энергосистемы, обеспечивающие передачу электроэнергии между регионами. При повреждении части этой инфраструктуры энергетикам приходится перестраивать схему распределения и перенаправлять потоки электроэнергии по доступным линиям.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Читайте также:
- Дрон-перехватчик в действии: мощный удар по реактивным беспилотникам РФ
- Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки
- Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред