Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

Под удар оккупантов может попасть Киев и еще десять областей.

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения.

В случае их повреждения миллионы людей в разных городах страны будут получать воду по графикам. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах.

Названа главная цель армии РФ

Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора. В каждом населенном пункте они разные, но обычно там только один водозабор. То есть, выведение из строя одного объекта может привести к прекращению водоснабжения целого населенного пункта.

Как пишет издание, водоочистка вряд ли будет подвергаться серьезным обстрелам, поскольку даже если вода в кранах будет худшего качества, она все равно будет пригодна для использования в хозяйственных целях и для работы канализации. А подвоз питьевой воды можно будет обеспечить.

Также оккупанты вряд ли будут выводить из строя системы водораспределения, которые находятся под землей. Это разветвленная сеть трубопроводов, насосных станций, повреждение которых может привести лишь к локальным проблемам.

Какие регионы в зоне риска

Под удар оккупантов может попасть Киев и десять областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская.

"Все 2000 километров нашей границы с врагом, безусловно, наиболее уязвимы", — рассказал собеседник издания.

Ремонт после атак может занять недели

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира также считает, что целями россиян действительно могут быть объекты водозабора и насосные станции.

По его словам, основная уязвимость водных сетей — отсутствие резервных систем забора воды, которые могли бы стать альтернативой случаю разрушения действующей системы.

"Насосы сложно найти (для замены), а ремонт займет недели", — сказал он.

Как власти готовятся к возможным атакам

По информации издания, на данный момент прорабатывается вопрос установления в населенных пунктах альтернативных водозаборов. Но их строительство и ввод в эксплуатацию практически невозможны до лета – для этого нужно от 9 до 12 месяцев.

Как вариант рассматривается использование мобильных водокачек. Они смогут передвигаться по водоему, откуда берется вода, в районы, где стационарные станции будут выведены из строя.

Часть оборудования для таких мобильных станций водозабора уже контрактуется, часть — производится в Украине. На сегодняшний день можно говорить минимум о 6 станциях. Они будут довольно высокой мощности – 100-300 тысяч кубометров в сутки.

Это достаточно для средних областных центров – Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Винница, Полтава. Для Киева, Одессы, Львова одной установки не хватит.

Воду будут давать по графику

В случае повреждения водозаборов графиков подачи воды избежать не удастся.

Вся система водоснабжения децентрализована. Это значит, что нет единого оператора, который бы регулировал подачу воды.

Система водоснабжения – это исключительно компетенция местных властей, поэтому именно они и будут устанавливать режим подачи воды.

РФ готовит операцию против систем водоснабжения - что известно

Как писал Главред, в конце марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения в Украине.

Зеленский подчеркнул необходимость создания дополнительных рубежей защиты от беспилотников именно в западных областях Украины. Соответствующее поручение уже получили правительственные чиновники, Офис президента и военные.

Экс-заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев заявлял, что в крупных городах водоснабжение обеспечивается через различные источники - поверхностные и подземные. Это затрудняет полное выведение системы из строя одним ударом. Однако повреждение отдельных объектов водоснабжения может привести к локальным перебоям и введению графиков подачи воды, подобно отключениям электроэнергии.

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк считает, что РФ, вероятно, может попытаться нарушить централизованное водоснабжение в крупных украинских городах, среди которых Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

