Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

Знаменитая спортсменка проводит время с 6-летней Эвелиной.

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Лилия Подкопаева показала младшую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

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Лилия Подкопаева опубликовала снимок с дочкой

Как она выглядит сейчас

Знаменитая украинская спортсменка Лилия Подкопаева впервые за долгое время опубликовала снимок со своей 6-летней дочерью. Звездная мама поделилась в Instagram, как проходят ее будни.

В Stories олимпийская чемпионка выложила подборку фотографий из своей жизни, наполненной эстетикой лета. Спортсменка путешествует и наслаждается временем в кругу семьи.

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"Я тут и сейчас", — подписала Подкопаева, процитировав песню Натали Руснак.

Лилия Подкопаева с дочкой / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Особое внимание поклонников привлекла милая фотография Лилии с дочерью Эвелиной. Спортсменка нечасто делится контентом с ней, хотя многие комментаторы уверены, что девочка растет копией звездной мамы. Они вместе сфотографировались на фоне живописной скалы, а Подкопаева нежно приобняла дочь.

Лилия Подкопаева — дети

Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева воспитывает троих детей, вместе с которыми проживает в США. Ее старший сын Вадим родился в ноябре 2005 года, а летом 2006 года спортсменка вместе со своим первым мужем Тимофеем Нагорным усыновила мальчика из детского дома. В том же 2006 году у пары родилась биологическая дочь Каролина, крестной мамой которой стала певица Ани Лорак. Третьего ребенка, младшую дочь Эвелину, Лилия Подкопаева родила в сентябре 2019 года в браке со своим нынешним супругом, бизнесменом Игорем Дубинским.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

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О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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