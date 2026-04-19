"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

Спортсменка потеряла самого близкого человека.

https://glavred.info/starnews/borolis-do-poslednego-vzdoha-podkopaeva-vpervye-vyshla-na-svyaz-posle-poteri-10757879.html Ссылка скопирована

Лилия Подкопаева потеряла маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

Что она рассказала об этом

Знаменитая украинская спортсменка Лилия Подкопаева впервые вышла на связь с подписчиками в Instagram после потери самого близкого человека. Ранее стало известно о смерти матери гимнастки, Людмилы Петриченко.

Подкопаева опубликовала фотографию мамы и написала трогательное послание в соцсетях. Спортсменка призналась, что эта утрата останется невосполнимой для ее семьи. Родные боролись за жизнь Людмилы до последнего.

видео дня

Лилия Подкопаева обратилась к умершей маме / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

"9 дней без тебя. И каждый – как первый. Пусто там, где ты была. Ужасно там, где ты должна быть. Одиноко везде, куда ты больше не придешь. Мы не сдались. Мы боролись — до последнего вздоха, до последней надежды. Потому что ты того стоит. Потому что ты достойна всего", — высказалась Лилия.

Спортсменка подчеркнула, что память о Людмиле будет жить в каждом члене семьи. Лилия трогательно обратилась к маме и пообещала, что ее родные будут сильными.

Лилия Подкопаева - семья / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

"Говорят, Бог выбирает лучших. Тогда он точно знал, кого выбирает. Мама – твои девочки становятся сильнее. Твой внук растет и побеждает. А в зеркале – ты. Всегда ты. Мы любим тебя. Больше, чем слова могут вместить", — написала Подкопаева.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред