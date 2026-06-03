Почему 4 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

4 июня осторожно относились к купанию в открытых водоемах, считая это опасным и несвоевременным в этот период.

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Какой церковный праздник 4 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой церковный праздник 4 июня

Что можно делать 4 июня

Что нельзя делать 4 июня

В четверг, 4 июня, по православному календарю чтят память святителя Митрофана - первого предстоятеля Константинопольской церкви, который сыграл важную роль в становлении христианства в Восточной Римской империи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 июня

Святитель Митрофан жил на рубеже III-IV веков - в эпоху, когда христианская вера постепенно выходила из периода гонений и начинала занимать важное место в жизни империи. Он происходил из знатного рода: его отец Дометий был родственником римского правителя Проба, поэтому семья занимала высокое положение в обществе.

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Несмотря на возможность построить успешную государственную карьеру, Митрофан посвятил свою жизнь служению Церкви. Он отличался глубокой верой, мудростью и пользовался большим уважением среди верующих.

Свою духовную деятельность святитель начал в Византии - городе, который впоследствии станет знаменитым Константинополем. Со временем он был избран епископом и активно участвовал в укреплении христианской общины.

Когда император Константин Великий принял решение перенести столицу Римской империи на Восток и основать Константинополь, Митрофан поддержал этот исторический шаг. После основания новой столицы именно его стали считать первым главой Константинопольской церкви.

Святитель внес значительный вклад в развитие церковного устройства и распространение христианства в регионе. Из-за преклонного возраста и болезни он не смог лично присутствовать на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, однако направил туда своего преемника Александра.

Согласно церковным преданиям, Митрофан заранее предвидел укрепление и возвышение Константинопольской церкви. Скончался святитель около 326 года и был погребен в Константинополе. Позже Церковь причислила его к лику святых.

Приметы 4 июня

Дождь 4 июня - примета, что лето будет урожайным, особенно на зерновые.

Тихий ветер или полное безветрие - к стабильной погоде в ближайшие дни.

Южный ветер - к жаре в ближайшие дни.

Что нельзя делать 4 июня

В народном воображении леность в этот день носила почти греховный характер. Люди стремились использовать каждый час с пользой, иногда даже сознательно откладывали сон, чтобы успеть сделать побольше дел до ночи. Вместе с тем существовали и оговорки. Например, избегали прикосновений к плечу другого человека - верили, что таким жестом можно перенести болезнь или недуг. Также осторожно относились к купанию в открытых водоемах, считая это опасным и несвоевременным в этот период.

Что можно делать 4 июня

День называли "Навозник" из-за существовавшего в крестьянском быту обычая: именно в это время удобряли паровые, то есть незасеянные поля. Землю готовили к предстоящему урожаю, и считалось, что внесение удобрений в этот день особенно благоприятное - оно будто бы "закладывает основу" для щедрого хлеба осенью.

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