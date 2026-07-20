Молодая кукуруза получится нежной и сочной: шеф поделился секретом приготовления

Однако кулинарные технологии не стоят на месте, и сейчас шеф-повара придумали более вкусные способы приготовления кукурузы.

https://glavred.info/lifehack/molodaya-kukuruza-poluchitsya-nezhnoy-i-sochnoy-shef-podelilsya-sekretom-prigotovleniya-10782011.html Ссылка скопирована

Как вкусно приготовить молодую кукурузу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Почему кукурузу больше не варят

Как правильно запаривать молодые початки

В Украине официально стартовал сезон кукурузы. Но если вы по привычке достали самую большую кастрюлю и приготовились варить початки несколько часов, как это делали наши бабушки, - остановитесь. Современные кулинарные технологии и новые сорта овоща кардинально изменили правила.

Известный шеф-повар Владимир Ярославский поделился секретом, который перевернет ваше представление о приготовлении этого летнего лакомства: лучший способ сварить молодую кукурузу - это не варить её вообще.

Почему метод наших бабушек больше не работает

В нашем детстве початки действительно томились на плите по 3–4 часа. Причина проста: раньше чаще выращивали кормовые или более жесткие сорта. Сегодня же на рынках и в магазинах преобладают нежные сахарные сорта (например, "Рекель" или "Добрыня").

Дело в том, что когда мы нагреваем зерна в воде до 75–85 °C, крахмал внутри полностью разваривается, делая кукурузу максимально сочной и мягкой. Но если кипятить её при 100°C, оболочка зёрен лопается, сок вытекает в воду, и продукт теряет свой насыщенный вкус.

Пошаговый метод запаривания от шеф-повара

Этот способ подходит для молодой сахарной кукурузы и занимает считанные минуты:

Подготовка : очистите початки от листьев и волокон, положите в кастрюлю с холодной подсоленной водой. Нагрев : поставьте на огонь и доведите воду примерно до 80–85 °C. Главное правило - не дать воде закипеть! (Ориентируйтесь по появлению первых мелких пузырьков на дне). Запаривание : как только вода нагрелась, выключите конфорку, плотно накройте кастрюлю крышкой и оставьте початки на 15–20 минут.

За это время кукуруза достигнет идеальной консистенции, сохранив весь сок внутри.

Как подать: от классики до полезной альтернативы фаст-фуда

Классический вариант: смажьте горячие початки качественным сливочным маслом и посыпьте крупной солью.

Авторский вариант от Ярославского: обваляйте кукурузу в смеси специй (паприка, зира, кориандр и соль), а затем обжарьте 2–3 минуты прямо над открытой конфоркой до появления легкой карамельной корочки с дымком.

Смотрите видео о том, как вкусно приготовить молодую кукурузу:

Интересное по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред