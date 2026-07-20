Молодая кукуруза получится нежной и сочной: шеф поделился секретом приготовления

Вы узнаете:
- Почему кукурузу больше не варят
- Как правильно запаривать молодые початки
В Украине официально стартовал сезон кукурузы. Но если вы по привычке достали самую большую кастрюлю и приготовились варить початки несколько часов, как это делали наши бабушки, - остановитесь. Современные кулинарные технологии и новые сорта овоща кардинально изменили правила.
Известный шеф-повар Владимир Ярославский поделился секретом, который перевернет ваше представление о приготовлении этого летнего лакомства: лучший способ сварить молодую кукурузу - это не варить её вообще.
Почему метод наших бабушек больше не работает
В нашем детстве початки действительно томились на плите по 3–4 часа. Причина проста: раньше чаще выращивали кормовые или более жесткие сорта. Сегодня же на рынках и в магазинах преобладают нежные сахарные сорта (например, "Рекель" или "Добрыня").
Дело в том, что когда мы нагреваем зерна в воде до 75–85 °C, крахмал внутри полностью разваривается, делая кукурузу максимально сочной и мягкой. Но если кипятить её при 100°C, оболочка зёрен лопается, сок вытекает в воду, и продукт теряет свой насыщенный вкус.
Пошаговый метод запаривания от шеф-повара
Этот способ подходит для молодой сахарной кукурузы и занимает считанные минуты:
- Подготовка: очистите початки от листьев и волокон, положите в кастрюлю с холодной подсоленной водой.
- Нагрев: поставьте на огонь и доведите воду примерно до 80–85 °C. Главное правило - не дать воде закипеть! (Ориентируйтесь по появлению первых мелких пузырьков на дне).
- Запаривание: как только вода нагрелась, выключите конфорку, плотно накройте кастрюлю крышкой и оставьте початки на 15–20 минут.
За это время кукуруза достигнет идеальной консистенции, сохранив весь сок внутри.
Как подать: от классики до полезной альтернативы фаст-фуда
- Классический вариант: смажьте горячие початки качественным сливочным маслом и посыпьте крупной солью.
- Авторский вариант от Ярославского: обваляйте кукурузу в смеси специй (паприка, зира, кориандр и соль), а затем обжарьте 2–3 минуты прямо над открытой конфоркой до появления легкой карамельной корочки с дымком.
Смотрите видео о том, как вкусно приготовить молодую кукурузу:
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