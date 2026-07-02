Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

Приготовить вкусную кукурузу можно и без длительного ожидания у плиты.

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Лайфхак с кукурузой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

В чём лучше готовить кукурузу

Чем смазать кукурузу после приготовления

Вареная кукуруза летом - must-have для многих. Но есть один нюанс: на её приготовление обычно приходится тратить немало времени.

Однако Главред узнал, что с помощью простого лайфхака приготовить вкусную и нежную кукурузу можно за считанные минуты. И при этом кастрюля останется чистой.

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Как сварить кукурузу за 5 минут

Украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok рассказала, что для быстрого приготовления кукурузы лучше использовать не кастрюлю с водой на плите, а микроволновую печь.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку / Инфографика: Главред

"Для начала очищаем кукурузу от листьев. Затем тебе понадобятся бумажные полотенца или салфетки. Заворачиваем кукурузу. Теперь нужно намочить её под холодной водой. Кладем на тарелку, ставим в микроволновую печь на 5 минут", - пояснила блогер.

Когда отведенное время истечет, с кукурузы нужно осторожно снять салфетку, смазать початок сливочным маслом и посолить.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

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