Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

Вы узнаете:
- В чём лучше готовить кукурузу
- Чем смазать кукурузу после приготовления
Вареная кукуруза летом - must-have для многих. Но есть один нюанс: на её приготовление обычно приходится тратить немало времени.
Однако Главред узнал, что с помощью простого лайфхака приготовить вкусную и нежную кукурузу можно за считанные минуты. И при этом кастрюля останется чистой.
Как сварить кукурузу за 5 минут
Украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok рассказала, что для быстрого приготовления кукурузы лучше использовать не кастрюлю с водой на плите, а микроволновую печь.
"Для начала очищаем кукурузу от листьев. Затем тебе понадобятся бумажные полотенца или салфетки. Заворачиваем кукурузу. Теперь нужно намочить её под холодной водой. Кладем на тарелку, ставим в микроволновую печь на 5 минут", - пояснила блогер.
Когда отведенное время истечет, с кукурузы нужно осторожно снять салфетку, смазать початок сливочным маслом и посолить.
Смотрите видео с лайфхаком:
@lena_gordii Проверяю лайфхак: как сварить кукурузу за 3 мин⏰ #рек#лайфхак#полезныесоветы#рецепт#кукуруза♬ оригинальная аудиозапись - Lena Gordiienko
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О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
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