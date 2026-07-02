Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара

Рассказываем о простом кулинарном приёме, который поможет заметно улучшить вкус вареного картофеля.

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Как приготовить вареный картофель - что сделает картофель вкуснее / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как правильно варить картофель

Какие сорта картофеля выбрать

Вареный картофель кажется одним из самых простых блюд, однако даже его вкус можно заметно улучшить без дорогих ингредиентов или сложных кулинарных приемов. Опытные повара советуют отказаться от обычной воды и использовать для варки овощной бульон.

Главред расскажет, как приготовить картофель, чтобы обычный гарнир стал значительно вкуснее.

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Почему стоит варить картофель в овощном бульоне

Большинство людей добавляет в воду только соль, однако она лишь подчеркивает естественный вкус картофеля и не делает его более выразительным. Если же вместо обычной воды использовать овощной бульон, картофель во время варки впитает ароматы овощей и специй. Благодаря этому гарнир приобретёт более насыщенный вкус, пишет Blikk.

Как приготовить ароматный овощной бульон

Для бульона понадобятся морковь, лук и пучок зелени петрушки. К овощам нужно добавить лавровый лист, несколько зерен гвоздики, душистый или черный перец горошком и щепотку тмина.

Все ингредиенты залейте 1 литром воды и варите около 30 минут на умеренном огне, чтобы овощи и специи полностью отдали свой аромат.

Повара также советуют слегка подрумянить лук на сухой сковороде. Он придаст бульону приятный дымный аромат.

Как правильно варить картофель

После того как бульон будет готов, его необходимо процедить. Затем в горячую жидкость следует положить очищенный и нарезанный кубиками картофель.

Варить его рекомендуем на слабом огне примерно 15–20 минут, пока он не станет мягким.

Какие сорта картофеля выбрать

Для этого способа приготовления лучше всего подходят сорта картофеля со средним содержанием крахмала. Они хорошо держат форму во время варки, не развариваются и в то же время легко впитывают вкус и аромат овощного бульона.

Если используется молодой картофель, очищать его не обязательно.

Смотрите видео о том, как вкусно приготовить молодой картофель:

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