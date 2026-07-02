Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара

Инна Ковенько
2 июля 2026, 11:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рассказываем о простом кулинарном приёме, который поможет заметно улучшить вкус вареного картофеля.
Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара
Как приготовить вареный картофель - что сделает картофель вкуснее / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как сделать картошку в разы вкуснее
  • Как правильно варить картофель
  • Какие сорта картофеля выбрать

Вареный картофель кажется одним из самых простых блюд, однако даже его вкус можно заметно улучшить без дорогих ингредиентов или сложных кулинарных приемов. Опытные повара советуют отказаться от обычной воды и использовать для варки овощной бульон.

Главред расскажет, как приготовить картофель, чтобы обычный гарнир стал значительно вкуснее.

видео дня

Почему стоит варить картофель в овощном бульоне

Большинство людей добавляет в воду только соль, однако она лишь подчеркивает естественный вкус картофеля и не делает его более выразительным. Если же вместо обычной воды использовать овощной бульон, картофель во время варки впитает ароматы овощей и специй. Благодаря этому гарнир приобретёт более насыщенный вкус, пишет Blikk.

Как приготовить ароматный овощной бульон

Для бульона понадобятся морковь, лук и пучок зелени петрушки. К овощам нужно добавить лавровый лист, несколько зерен гвоздики, душистый или черный перец горошком и щепотку тмина.

Все ингредиенты залейте 1 литром воды и варите около 30 минут на умеренном огне, чтобы овощи и специи полностью отдали свой аромат.

Повара также советуют слегка подрумянить лук на сухой сковороде. Он придаст бульону приятный дымный аромат.

Как правильно варить картофель

После того как бульон будет готов, его необходимо процедить. Затем в горячую жидкость следует положить очищенный и нарезанный кубиками картофель.

Варить его рекомендуем на слабом огне примерно 15–20 минут, пока он не станет мягким.

Какие сорта картофеля выбрать

Для этого способа приготовления лучше всего подходят сорта картофеля со средним содержанием крахмала. Они хорошо держат форму во время варки, не развариваются и в то же время легко впитывают вкус и аромат овощного бульона.

Если используется молодой картофель, очищать его не обязательно.

Смотрите видео о том, как вкусно приготовить молодой картофель:

@yuliia.senych Как приготовить молодой картофель так, чтобы даже на следующий день он был вкусным ? ? Нам понадобятся: • молодой картофель 1 кг • лук 1 шт. • сливочное масло 70 г • жирные сливки 250 мл • чеснок 1–2 зубчика • укроп Приготовление ⬇️ 1. Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа. 2. Для заправки лук измельчаем и обжариваем на сливочном масле до легкого золотистого цвета. К луку добавляем сливки, натираем чеснок и измельчаем укроп. Тушим 7–10 минут и заправляем картофель. Хорошо перемешиваем и добавляем ещё укроп?, укропа много не бывает. Время приготовления ⏱️ ~ 1 час. Приятного аппетита! #рецепт#картофель#рецептынаукраинском#recipe#recipes#rezepte#rezept#kartoffeln#хочуврек#хочувтоп#тренды♬ оригинальный звук - ТУТ ВКУСНО ?

Читайте также:

Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт картофель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

13:27Война
Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

12:35Война
Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

12:27Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Последние новости

13:50

Избивал и бросался ножом: Седокова разразилась обвинениями в адрес Яниса Тиммы

13:41

Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

13:29

Одна мелочь может повредить холодильник: почему под полками появляется водаВидео

13:27

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

12:57

"Смерть была мгновенной": трагически погиб народный артист Украины

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
12:36

Цена превышает $5 млн: что написано в самом дорогом письме мира

12:35

Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

12:34

Правило этикета, о котором знают единицы: как есть мороженое

12:27

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

Реклама
12:06

Оккупанты ударили автосалону Porsche под Киевом: есть пострадавшиеФото

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

11:54

Звук "исчезнувшего" города: странная находка в лесу не поддается объяснению

11:41

Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара

11:28

Не только знак траура: почему на похороны надевают чёрную одежду

11:15

Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский ударФото

11:12

"Достала своим нытьем": Повалий пытается вернуть дом в Украине

11:02

Эффект поразит: что нужно насыпать в унитаз вечером, чтобы утром налет исчез сам

11:01

Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

10:55

Жара вернется с новой силой: когда ждать температурного удара по Украине

10:53

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

Реклама
10:51

Путин резко усилил личную охрану: СМИ раскрыли, чего боится диктатор

10:38

Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут

10:10

Удар РФ уничтожил склад MOYO в Киеве: как будет работать сеть и доставят ли заказыФотоВидео

10:08

"Сегодня выжили": украинские звезды эмоционально высказались об атаке на Киев

09:54

Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

09:43

РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

09:37

Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

09:36

Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

09:06

Большинство постоянно добавляет: с каким средством нельзя стирать полотенца

08:45

Удар по гиганту "Лукойла": в РФ полыхает один из мощнейших НПЗ, снабжавший армию

08:31

Удар по Киеву: враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны

07:38

РФ била дронами и ракетами по Киевщине: есть "прилеты" в пяти районах и раненые

06:45

Массированный удар РФ по Киеву: число жертв постоянно растет - свежие данныеФотоВидео

06:01

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогаетВидео

05:30

Армия РФ в Крыму обречена на разгром: Жданов предрек Путину неотвратимую катастрофу

05:11

Зачем французы натирают окна мелом в жару: хитрый лайфхак, который работает

04:28

Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи — кто сорвёт джекпот

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

03:30

Как выгуливать собаку в жару: эксперт назвала распространённую ошибку

03:03

Потеряли сережку: что означает эта потеря украшения для личной жизни

Реклама
02:30

Четыре знака зодиака получат шанс начать все с чистого листа — кто они

02:15

Мощные взрывы один за другим: РФ бьет по Киеву баллистикой и "Цирконами", детали

01:51

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

01:19

Огурцы будут плодоносить до холодов: простой секрет без "волшебных" средствВидео

01 июля, среда
23:49

"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

23:23

Кейт Миддлтон умоляет Уильяма сделать это с родным братом: что она хочет

23:22

Любимцы звёзд в июле: какие знаки зодиака получат шанс изменить свою жизнь

23:12

Градусы имеют значение: эксперты раскрыли, как настроить холодильник в жару

23:05

РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

22:56

Можно ли смывать кофейную гущу в раковину: почему такой лайфхак обернется ремонтом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять