Микроволновка засияет за минуты: простой трюк избавит от грязи и запаха

Сначала загрязнения почти незаметны, но со временем они высыхают, превращаясь в плотный налет.

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Как легко отмыть микроволновку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Внутри СВЧ-печи оседают капли соуса, жира и других продуктов

Грязь превращается в налет, который уже не так просто убрать

Микроволновка регулярно принимает на себя последствия разогрева еды: внутри оседают капли соуса, жира и других продуктов.

Сначала загрязнения почти незаметны, но со временем они высыхают, превращаясь в плотный налет, который уже не так просто убрать обычной салфеткой, пишет Express.

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При этом есть простой домашний способ, который позволяет размягчить даже застарелую грязь без большого количества чистящих средств. Для него понадобится всего лишь вода и лимон.

Как работает лимонный способ

Нарежьте лимон, положите его в подходящую для микроволновки емкость с водой и включите прибор на несколько минут. В результате вода нагреется, а образовавшийся пар заполнит камеру.

Влажное тепло размягчит засохшие остатки еды и жир на стенках, дверце и вращающейся тарелке. После завершения нагревания достаточно осторожно открыть дверцу и протереть внутренние поверхности мягкой губкой или салфеткой.

Особенно удобно то, что лимон одновременно помогает избавиться от неприятных запахов. Его цитрусовый аромат оставляет после уборки ощущение свежести.

Если загрязнения очень старые, процедуру можно повторить или предварительно дать пару несколько минут подействовать на налет. При этом не стоит сразу использовать абразивные средства, которые могут поцарапать внутреннюю поверхность микроволновой печи.

Лимон также часто применяют для бытовой уборки других поверхностей, например разделочных досок. Лимонная кислота помогает бороться с загрязнениями и неприятными запахами, хотя для полноценной дезинфекции поверхностей лучше использовать специальные средства, подходящие для конкретного материала.

/ Главред

Смотрите видео - как отмыть СВЧ-печь:

Автор YouTube-канала "Світ порад" продемонстрировала простой домашний способ, который позволяет без особых усилий очистить микроволновую печь.

Для уборки она использовала доступные кухонные средства, которые найдутся практически в каждом доме.

Ранее Главред писал о том, как отмыть плиту от застарелого жира. Если вовремя не помыть плиту, почистить ее будет уже сложно.

Напомним, ранее сообщалось о том, как отмыть микроволновку от старого жира. Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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