Секрет микроволновки, о котором знают единицы: одна скрытая функция меняет всё

Вентиляционные фильтры часто остаются забытыми, ведь они скрыты от глаз.

Как отчистить микроволновку / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

Вентиляционные решётки находятся под микроволновыми печами

Жироуловители действительно нужно очищать регулярно

Многие даже не догадываются, что в их микроволновке скрыта деталь, требующая регулярной чистки — и со временем она может буквально забиться жиром.

Речь идёт о вентиляционных решётках, которые находятся под микроволновыми печами, установленными над варочной панелью. Именно туда втягиваются пары и жир во время готовки, пишет Express.

Если аккуратно снять эти решётки (например, поддев их ножом), вы, скорее всего, обнаружите на них плотный слой жира. Чтобы вернуть им чистоту, достаточно поместить фильтры в раковину, обработать любым средством для удаления жира и хорошо пройтись щёткой — уже через несколько минут они снова будут блестеть.

В то время как внутреннюю камеру микроволновки легко освежить при помощи лимона и воды, вентиляционные фильтры часто остаются забытыми, ведь они скрыты от глаз. Стоит помнить, что такие фильтры есть не у всех моделей — только у тех, что совмещены с вытяжкой над плитой.

Эти элементы называются жироуловители, и их действительно нужно очищать регулярно — ведь со временем они накапливают немалое количество жира и копоти, что не только портит гигиену кухни, но и может снизить эффективность работы устройства.

Как очистить микроволновку: советы экспертов

Есть лёгкий и полностью натуральный способ вернуть микроволновке чистоту и свежесть — использовать всего лишь лимон и воду. Такой метод не только эффективно удаляет загрязнения и налёт с внутренних стенок прибора, но и наполняет его нежным цитрусовым ароматом. Кроме того, лимон — это дешёвое, безопасное и экологичное средство, которое прекрасно заменяет дорогостоящие бытовые чистящие продукты из магазина.

Возьмите столовую ложку пищевой соды, залейте её небольшим количеством воды и поставьте в микроволновку на 3–5 минут, в зависимости от мощности прибора. Когда раствор начинает испаряться, пар размягчает жир и налёт на стенках, благодаря чему их потом легко удалить.

После этого просто протрите внутреннюю поверхность губкой с каплей моющего средства — всё очищается до блеска и исчезает неприятный запах. Метод отлично подходит даже для старых микроволновок, которые используются каждый день.

