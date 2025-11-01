Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Секрет микроволновки, о котором знают единицы: одна скрытая функция меняет всё

Алексей Тесля
1 ноября 2025, 18:30
118
Вентиляционные фильтры часто остаются забытыми, ведь они скрыты от глаз.
микроволновка
Как отчистить микроволновку / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

  • Вентиляционные решётки находятся под микроволновыми печами
  • Жироуловители действительно нужно очищать регулярно

Многие даже не догадываются, что в их микроволновке скрыта деталь, требующая регулярной чистки — и со временем она может буквально забиться жиром.

Речь идёт о вентиляционных решётках, которые находятся под микроволновыми печами, установленными над варочной панелью. Именно туда втягиваются пары и жир во время готовки, пишет Express.

видео дня

Если аккуратно снять эти решётки (например, поддев их ножом), вы, скорее всего, обнаружите на них плотный слой жира. Чтобы вернуть им чистоту, достаточно поместить фильтры в раковину, обработать любым средством для удаления жира и хорошо пройтись щёткой — уже через несколько минут они снова будут блестеть.

В то время как внутреннюю камеру микроволновки легко освежить при помощи лимона и воды, вентиляционные фильтры часто остаются забытыми, ведь они скрыты от глаз. Стоит помнить, что такие фильтры есть не у всех моделей — только у тех, что совмещены с вытяжкой над плитой.

Эти элементы называются жироуловители, и их действительно нужно очищать регулярно — ведь со временем они накапливают немалое количество жира и копоти, что не только портит гигиену кухни, но и может снизить эффективность работы устройства.

Как убрать неприятный запах из микроволновки инфографика
/ Главред

Как очистить микроволновку: советы экспертов

Есть лёгкий и полностью натуральный способ вернуть микроволновке чистоту и свежесть — использовать всего лишь лимон и воду. Такой метод не только эффективно удаляет загрязнения и налёт с внутренних стенок прибора, но и наполняет его нежным цитрусовым ароматом. Кроме того, лимон — это дешёвое, безопасное и экологичное средство, которое прекрасно заменяет дорогостоящие бытовые чистящие продукты из магазина.

Смотрите видео - как отмыть микроволновку

Возьмите столовую ложку пищевой соды, залейте её небольшим количеством воды и поставьте в микроволновку на 3–5 минут, в зависимости от мощности прибора. Когда раствор начинает испаряться, пар размягчает жир и налёт на стенках, благодаря чему их потом легко удалить.

После этого просто протрите внутреннюю поверхность губкой с каплей моющего средства — всё очищается до блеска и исчезает неприятный запах. Метод отлично подходит даже для старых микроволновок, которые используются каждый день.

Ранее Главред писал о том, как отмыть плиту от застарелого жира. Если вовремя не помыть плиту, почистить ее будет уже сложно.

Напомним, ранее сообщалось о том, как отмыть микроволновку от старого жира. Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак микроволновка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

19:42Синоптик
Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

19:28Украина
Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

17:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Последние новости

20:03

Леся Никитюк поделилась важнейшим событием и раскрыла имя сына

19:57

Можно ли парковаться на тротуаре: полиция назвала условие для избежания штрафа

19:42

Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

19:28

Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в ПокровскеВидео

19:10

Начался двенадцатый раунд войны: что это значитмнение

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
18:57

Цены на популярные продукты падают - что зимой будет дешевле, чем в прошлом году

18:30

Секрет микроволновки, о котором знают единицы: одна скрытая функция меняет всёВидео

18:27

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

17:35

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

Реклама
17:26

"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

17:18

Несколько магнитных бурь ворвутся в Украину в ноябре: названы опасные даты

16:35

В сети появилось фото жутко постаревшего осужденного американского рэппера

16:28

Трамп не даст Украине проиграть, его стратегия потрясла Путина – The Telegraph

16:28

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Ракам - победа, Львам - доверять себе

16:01

Patriot "слишком дорогое удовольствие" в борьбе с КАБами: "Флеш" назвал альтерантивуВидео

15:58

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

15:27

РФ штурмует Покровск с новой тактикой: офицер ВСУ раскрыл тревожные детали

15:01

ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

14:35

Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинскомВидео

Реклама
14:06

Как вернуть блеск ложкам и вилкам: что стоит положить в посудомоечную машинку

13:45

Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

13:25

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

13:24

"Не нарывайтесь": Лукашенко пригрозил "бахнуть" вместе с Путиным "Орешником"

13:13

Россияне прячутся и молятся о помощи: ВСУ подготовили "сюрпризы" в Покровске

12:36

"Встретимся в суде": София Шамия угрожает после скандала на проекте "Холостяк"

12:33

"Упало сердце": принц Гарри занервничал, что может лишиться титула

12:23

Ученые призвали срочно закрывать крышку унитаза: причина удивила всех

12:18

Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 ноября: Овнам - финансовые неурядицы, Стрельцам - сюрприз

12:04

Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

11:55

Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев: переезды, сюрпризы и финансовое облегчение

11:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнутВидео

11:27

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

11:17

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

10:52

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"Фото

10:43

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

10:36

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

Реклама
09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять