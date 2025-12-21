Укр
Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

Руслан Иваненко
21 декабря 2025, 23:13
Киев и Вашингтон определили последовательность дальнейших шагов на пути к справедливому миру.
Умеров, Уиткофф
Украина и США согласовали работу над четырьмя документами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Кратко:

  • Переговоры Украины и США состоялись в Майами 19-21 декабря
  • Участие приняли представители Киева, Вашингтона и Европы
  • Обсудили 4 документа будущего мирного соглашения

Украина и Соединенные Штаты во время встреч в Майами 19-21 декабря провели серию переговоров, посвященных подготовке будущего мирного соглашения. Основное внимание стороны сосредоточили на четырех ключевых документах, которые должны лечь в основу мирного урегулирования.

Об этом сообщил руководитель украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Состав делегаций и участники встреч

Украинскую сторону на переговорах представляли Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. От США участие во встречах принимали спецпосланники президента Дональд Трамп - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран.

Четыре ключевых документа будущего соглашения

По словам Умерова, отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина, во время которой стороны сосредоточились на четырех документах:

"Отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина, во время которой основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении обработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении обработки экономического плана развития (плана процветания - ред.)", - отметил он.

Дальнейшие шаги и позиция Украины

Отдельно стороны обсудили временные рамки и последовательность дальнейших шагов. Умеров отметил, что Украина остается преданной достижению справедливого и устойчивого мира, прекращению боевых действий и созданию условий для послевоенного восстановления и долгосрочного развития.

"Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего. Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на следующих этапах этой важной работы", - заявил секретарь СНБО.

Позиция США

Похожие тезисы в своей заметке опубликовал и Стив Уиткофф. Он подтвердил, что во время переговоров стороны обсуждали 20-пунктный мирный план, вопросы многосторонних гарантий безопасности, а также разработку экономического плана восстановления Украины.

"Украина остается полностью приверженной к достижению справедливого и устойчивого мира", - отметил Уиткофф.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

СМИ о мирных переговорах: что известно

Дипломатические усилия по поиску путей завершения войны в Украине заметно активизировались. Нынешний этап переговоров является самым динамичным с начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Bild, международные посредники пытаются в максимально сжатые сроки сблизить позиции сторон и вывести процесс на уровень возможных договоренностей.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в материале издания отмечается, что переговоры по завершению войны в Украине перешли в решающую фазу, и шанс на достижение мирного соглашения может появиться уже к Рождеству.

Кроме того, украинская делегация 19-20 декабря проведет переговоры с американской стороной в США. Обсуждение будет касаться так называемого "мирного плана", гарантий безопасности и восстановления Украины.

Напомним, что в Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Читайте также:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

