  Приметы

Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

Ангелина Подвысоцкая
6 февраля 2026, 10:36
Что можно делать 7 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и неприятностей.
Что нельзя делать 7 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день иней
  • Что нельзя надевать в этот день
  • Что можно сделать 7 февраля

7 февраля церковь почитает память святого преподобного Партения. Как сообщает Главред, он родился в семье диакона Христофора. С детства он отличался благочестивостью. У него не было образования, но он изучал Священное Писание и много молился.

Партений получил дар чудотворения еще до того, как принял сан священника. Он мог исцелять людей от болезней и даже изгонял бесов. Он не стремился к богатству, занимался рыболовством, а заработки раздавал бедным. Позже Партений стал епископом Лампсаку.

видео дня

Он занимался уничтожением идолопоклонства, разбивал языческие храмы и строил христианские церкви. Он обратил многих жителей в христианство. Существует легенда о том, что Партений однажды даже воскресил умершего и исцелял слепых.

Что можно делать 7 февраля

  • В этот день нужно дать милостыни нуждающимся. Это притянет благополучие.
  • В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить здоровья и исцеления от болезней.
  • В этот день нужно испечь специальные пироги с луком. Ими стоит угостить родных и несколько пирогов вынести за порог "для покойников".
  • В этот день нужно убрать могилы близких на кладбище. Также нужно вспомнить умерших за семейным ужином.

Что нельзя делать 7 февраля

1. Нельзя 7 февраля справлять свадьбу. Предки считают этот день поминальным и устраивать громкие празднования неуместно.

2. Нельзя 7 февраля надевать одежду зеленого цвета. Считается, что это может навлечь хлопоты и невзгоды.

3. Нельзя 7 февраля отказывать в помощи. Чем больше сотворишь добра, тем больше его вернется.

Приметы 7 февраля

  • Если в этот день на кустарниках лежит снег, то в ближайшие дни будут сильные морозы.
  • Если в этот день птицы летают низко, то погода будет ветреной.
  • Если в этот день с крыш капает вода, то будет оттепель.
  • Если в этот день на ветвях сильный иней, то будет сильный мороз.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

20:13

Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

20:07

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

19:58

Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира

