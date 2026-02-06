Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день иней
- Что нельзя надевать в этот день
- Что можно сделать 7 февраля
7 февраля церковь почитает память святого преподобного Партения. Как сообщает Главред, он родился в семье диакона Христофора. С детства он отличался благочестивостью. У него не было образования, но он изучал Священное Писание и много молился.
Партений получил дар чудотворения еще до того, как принял сан священника. Он мог исцелять людей от болезней и даже изгонял бесов. Он не стремился к богатству, занимался рыболовством, а заработки раздавал бедным. Позже Партений стал епископом Лампсаку.
Он занимался уничтожением идолопоклонства, разбивал языческие храмы и строил христианские церкви. Он обратил многих жителей в христианство. Существует легенда о том, что Партений однажды даже воскресил умершего и исцелял слепых.
Что можно делать 7 февраля
- В этот день нужно дать милостыни нуждающимся. Это притянет благополучие.
- В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить здоровья и исцеления от болезней.
- В этот день нужно испечь специальные пироги с луком. Ими стоит угостить родных и несколько пирогов вынести за порог "для покойников".
- В этот день нужно убрать могилы близких на кладбище. Также нужно вспомнить умерших за семейным ужином.
Что нельзя делать 7 февраля
1. Нельзя 7 февраля справлять свадьбу. Предки считают этот день поминальным и устраивать громкие празднования неуместно.
2. Нельзя 7 февраля надевать одежду зеленого цвета. Считается, что это может навлечь хлопоты и невзгоды.
3. Нельзя 7 февраля отказывать в помощи. Чем больше сотворишь добра, тем больше его вернется.
Приметы 7 февраля
- Если в этот день на кустарниках лежит снег, то в ближайшие дни будут сильные морозы.
- Если в этот день птицы летают низко, то погода будет ветреной.
- Если в этот день с крыш капает вода, то будет оттепель.
- Если в этот день на ветвях сильный иней, то будет сильный мороз.
Вас также заинтересует:
- С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя дарить
- 5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам
- Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуалом
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред