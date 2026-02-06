Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

Что можно делать 7 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и неприятностей.

7 февраля церковь почитает память святого преподобного Партения. Как сообщает Главред, он родился в семье диакона Христофора. С детства он отличался благочестивостью. У него не было образования, но он изучал Священное Писание и много молился.

Партений получил дар чудотворения еще до того, как принял сан священника. Он мог исцелять людей от болезней и даже изгонял бесов. Он не стремился к богатству, занимался рыболовством, а заработки раздавал бедным. Позже Партений стал епископом Лампсаку.

Он занимался уничтожением идолопоклонства, разбивал языческие храмы и строил христианские церкви. Он обратил многих жителей в христианство. Существует легенда о том, что Партений однажды даже воскресил умершего и исцелял слепых.

Что можно делать 7 февраля

В этот день нужно дать милостыни нуждающимся. Это притянет благополучие.

В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить здоровья и исцеления от болезней.

В этот день нужно испечь специальные пироги с луком. Ими стоит угостить родных и несколько пирогов вынести за порог "для покойников".

В этот день нужно убрать могилы близких на кладбище. Также нужно вспомнить умерших за семейным ужином.

Что нельзя делать 7 февраля

1. Нельзя 7 февраля справлять свадьбу. Предки считают этот день поминальным и устраивать громкие празднования неуместно.

2. Нельзя 7 февраля надевать одежду зеленого цвета. Считается, что это может навлечь хлопоты и невзгоды.

3. Нельзя 7 февраля отказывать в помощи. Чем больше сотворишь добра, тем больше его вернется.

Приметы 7 февраля

Если в этот день на кустарниках лежит снег, то в ближайшие дни будут сильные морозы.

Если в этот день птицы летают низко, то погода будет ветреной.

Если в этот день с крыш капает вода, то будет оттепель.

Если в этот день на ветвях сильный иней, то будет сильный мороз.

