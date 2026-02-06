Стреляют друг в друга: у россиян на фронте большие проблемы

У врага массово перестают работать терминалы Starlink.

У россиян на фронте катастрофа / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Минобороны РФ

Кратко:

У врага отключаются терминалы Starlink

Россияне открыли "дружественный огонь" и уничтожили свою штурмовую группу

Российские оккупанты остались без терминалов Starlink. Из-за этого управление войсками было парализовано и возникли случаи "дружественного огня". Об этом сообщают партизаны АТЕШ.

"Наши источники из 122-го мотострелкового полка (Купянское направление) и 1152-го полка (Запорожское направление) сообщают об одной и той же картине - управление войсками фактически парализовано", - говорится в сообщении.

Из-за того, что в подразделениях РФ почти не работают терминалы Starlink, российские связисты оказались в отчаянии. В частности:

попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за другой;

штатные средства РЭБ регулярно глушат, в частности собственные рации.

"Без устойчивой связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям - и не только от противника", - пишут в Атеш.

Партизаны приводят пример, что на Запорожском направлении из-за разрыва связи произошел "дружественный огонь". Из-за отсутствия координации между подразделениями РФ оккупанты открыли огонь по своим, в результате чего погибла штурмовая группа из 12 человек.

"Зависимость российской армии от гражданских технологий сыграла против нее. Как только связь пропадает - управление рассыпается, а войска начинают истреблять сами себя", - резюмировали в партизанском движении.

Starlink / Инфографика: Главред

Как блокировка терминалов Starlink влияет на фронт

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты уменьшили количество штурмов на фронте. Это произошло после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Между тем лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что таким преимуществом можно воспользоваться для планирования определенных мероприятий. Он считает это "наиболее болезненным периодом для врага".

"Потом они все-таки адаптируются к условиям войны и им это будет проще сделать, чем если бы мы столкнулись с подобной проблемой, так как почти 2 года с начала полномасштабного вторжения противник не использовал Starlink как систему связи в военной сфере", - отметил он.

Отключение Starlink в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, российская армия впервые смогла эффективно использовать дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого. Об этом свидетельствуют обнародованные российскими военными видеокадры атаки на украинские вертолеты с применением этих беспилотников. Информацию подтвердил советник министра обороны Украины, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Сразу после этого министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

Уже 1 февраля генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект.

Позже появилась информация о том, что украинские войска должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, потому что иначе продолжить их работу не получится.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

