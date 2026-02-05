Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

До Национального отбора на Евровидение прогноз для Украины весьма неоднозначный.

Евровидение-2026 победитель - прогноз на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кто лидирует в списке потенциальных победителей Евровидения-2026

Кто является конкурентом Украины на конкурсе

Уже в эту субботу, 7 февраля, на Национальном отборе Украина определит артиста, который представит нашу страну на Евровидении-2026. На данный момент лишь девять стран из 35 участников представили конкурсанта и/или конкурсный трек.

Тем не менее букмекеры уже больше месяца делают прогнозы, кто станет победителем Евровидения в этом году. Пока безусловным лидером является Израиль - его шансы на победу оценивают в 12% (есть прирост по сравнению с прогнозом прошлой недели).

В пятерке фаворитов также оказались Финляндия, Греция, Швеция и Украина. Сейчас главным конкурентом нашей страны является Италия, которая занимает 6 место - нас разделяет лишь 1% вероятности.

Италия участвует в Евровидении с 1956 года и является одной из стран Большой пятерки. Страна трижды занимала первое место на конкурсе - в 1964, в 1990 и в 2021 годах.

Евровидение-2026 победитель - прогноз на Евровидение / фото: eurovisionworld.com

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

