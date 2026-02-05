Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

Анна Подгорная
5 февраля 2026, 20:13
36
До Национального отбора на Евровидение прогноз для Украины весьма неоднозначный.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 победитель - прогноз на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко:

  • Кто лидирует в списке потенциальных победителей Евровидения-2026
  • Кто является конкурентом Украины на конкурсе

Уже в эту субботу, 7 февраля, на Национальном отборе Украина определит артиста, который представит нашу страну на Евровидении-2026. На данный момент лишь девять стран из 35 участников представили конкурсанта и/или конкурсный трек.

Тем не менее букмекеры уже больше месяца делают прогнозы, кто станет победителем Евровидения в этом году. Пока безусловным лидером является Израиль - его шансы на победу оценивают в 12% (есть прирост по сравнению с прогнозом прошлой недели).

видео дня

В пятерке фаворитов также оказались Финляндия, Греция, Швеция и Украина. Сейчас главным конкурентом нашей страны является Италия, которая занимает 6 место - нас разделяет лишь 1% вероятности.

Италия участвует в Евровидении с 1956 года и является одной из стран Большой пятерки. Страна трижды занимала первое место на конкурсе - в 1964, в 1990 и в 2021 годах.

Евровидение-2026
Евровидение-2026 победитель - прогноз на Евровидение / фото: eurovisionworld.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что РФ уничтожила квартиру известного продюсера. В дом, где Алексей Гончаренко жил вместе с семьей, попал вражеский дрон.

Также Джамала раскрыла секреты победы на Евровидении-2016. Певица в канун Национального отбора-2026, музыкальным продюсером которого она является, поделилась своими лайфхаками.

Читайте также:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

21:07Война
"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

20:58Украина
"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

20:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Последние новости

21:18

Света не будет почти сутки: обновленные графики для Днепра и области на 6 февраля

21:07

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

20:58

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшимВидео

20:53

Звезда "Индианы Джонса" и "Звездных войн" заговорил о конце карьеры

20:53

Свет будут отключать почти весь день: новые графики в Черкасской области на 6 февраля

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
20:43

Николь Кидман выиграла у экс-мужа важную "битву": актриса покидает США

20:13

Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

20:07

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

19:58

Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира

Реклама
19:41

Какие коты не требуют от владельцев много внимания: топ-5 породВидео

19:40

Потепление, а затем снова похолодание: синоптики дали новый прогноз

19:38

Погода готовит резкий кульбит: какие природные капризы ждут Днепр на выходных

19:12

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ - Кличко назвал условие и срокиВидео

19:10

Украина показала всему миру, что с ядерной доктриной РФ можно сделать на самом делемнение

18:54

Красавчик Спартак и негодяй-репортер: топ-5 фильмов с Кирком Дугласом

18:41

Где в Украине смотреть Зимние игры-2026: полный список каналов и сервисов

18:35

Называлcя именем организатора "красного террора" 80 лет - что это за город Украины

18:22

"Живут в памяти годы": названы самые недооцененные фильмы XXI века

18:06

Сделке конец - есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля и чего ждать Украине

18:05

"Последнее слово": Khayat сделал прогноз на финал Нацотбора-2026

Реклама
17:55

Польша передаст Украине стратегически важные самолеты - Туск

17:36

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

17:29

Сыр будет храниться в два раза дольше, если завернуть его в один предмет

17:15

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки за столом за 49 с

17:00

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

16:30

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

16:27

"Плюс" уже близко: когда в Тернопольской области заметно потеплеет

16:22

Признание Донбасса российским: Туск сделал важное заявление

16:21

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

16:18

Прикрываясь антикоррупцией, нардеп Железняк незаконно обогащается, скрывает связи с Россией и осуществляет махинации с партийными средствами, — СМИ

15:58

Переговоры в Абу-Даби завершились: Буданов оценил итоги встречи

15:58

США будут поставлять Украине оружие до конца войны, но не бесплатно - Уитакер

15:23

Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить: какой церковный праздник

15:03

Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домойФото

15:03

Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнахВидео

14:52

Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских

14:50

Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды

14:31

"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

14:08

На Ровно надвигается потепление: какая будет погода в регионе 6 февраля

14:04

Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать

Реклама
14:00

Наследство без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

13:56

Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

13:52

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:33

Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

13:19

Мелочь, но критически важна: зачем в иллюминаторе самолета отверстие

13:07

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:00

В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

12:44

Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

12:40

Как понять, что вы перелили цветок: главные признаки и советы

12:36

Гороскоп на завтра 6 февраля: Стрельцам - впечатляющие новости, Водолеям - похвала

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять