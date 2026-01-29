Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

Кратко:
- Украина три недели входила в топ-3 лидеров Евровидения-2026 по версии букмекеров
- Сейчас нашу страну подвинули сразу на две позиции
В мае 35 стран примут участие в 70-ом юбилейном музыкальном конкурсе Евровидение. Подготовка к соревнованию набирает обороты, так же возрастает интерес к вопросу "кто победит на Евровидении-2026".
Предугадать ответ пытаются букмекеры - их рейтинги оценивают шансы той или иной страны на победу. Так по свежим прогнозам Израиль уже целый месяц держится на лидерской позиции - 11%. Ему дышит в спину Финляндия со своими девятью процентами.
Украина три недели занимала третье место в списке вероятных победителей конкурса, однако за последние дни "упала" на пятое. В тройку лидеров неожиданно ворвалась Греция. Страна принимает участие в соревновании с 1974 году, и лишь единожды побеждала на Евровидении - в 2005-ом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный украинский ведущий женился в США. Богдан Юсипчук показал снимки со свадьбы и раскрыл, как его невеста выбирала дату.
Также украинский дизайнер Андре Тан показал свой сгоревший после "прилета" магазин в Херсоне. Прежде заведение ограбили оккупанты и стояло закрытым в ожидании лучших времен.
Читайте также:
- Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"
- "Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции
- "Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред