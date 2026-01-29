Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

На Евровидении появилась темная лошадка.

https://glavred.info/starnews/dramaticheskoe-padenie-kto-vybil-ukrainu-iz-troyki-liderov-evrovideniya-2026-10736342.html Ссылка скопирована

Евровидение-2026 прогноз - кто победит на Евровидении-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина три недели входила в топ-3 лидеров Евровидения-2026 по версии букмекеров

Сейчас нашу страну подвинули сразу на две позиции

В мае 35 стран примут участие в 70-ом юбилейном музыкальном конкурсе Евровидение. Подготовка к соревнованию набирает обороты, так же возрастает интерес к вопросу "кто победит на Евровидении-2026".

Предугадать ответ пытаются букмекеры - их рейтинги оценивают шансы той или иной страны на победу. Так по свежим прогнозам Израиль уже целый месяц держится на лидерской позиции - 11%. Ему дышит в спину Финляндия со своими девятью процентами.

видео дня

Украина три недели занимала третье место в списке вероятных победителей конкурса, однако за последние дни "упала" на пятое. В тройку лидеров неожиданно ворвалась Греция. Страна принимает участие в соревновании с 1974 году, и лишь единожды побеждала на Евровидении - в 2005-ом.

Евровидение-2026 прогноз - кто победит на Евровидении-2026 / фото: eurovisionworld.com

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный украинский ведущий женился в США. Богдан Юсипчук показал снимки со свадьбы и раскрыл, как его невеста выбирала дату.

Также украинский дизайнер Андре Тан показал свой сгоревший после "прилета" магазин в Херсоне. Прежде заведение ограбили оккупанты и стояло закрытым в ожидании лучших времен.

Читайте также:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред