Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

Анна Подгорная
29 января 2026, 14:25
На Евровидении появилась темная лошадка.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 прогноз - кто победит на Евровидении-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, ua.depositphotos.com

  • Украина три недели входила в топ-3 лидеров Евровидения-2026 по версии букмекеров
  • Сейчас нашу страну подвинули сразу на две позиции

В мае 35 стран примут участие в 70-ом юбилейном музыкальном конкурсе Евровидение. Подготовка к соревнованию набирает обороты, так же возрастает интерес к вопросу "кто победит на Евровидении-2026".

Предугадать ответ пытаются букмекеры - их рейтинги оценивают шансы той или иной страны на победу. Так по свежим прогнозам Израиль уже целый месяц держится на лидерской позиции - 11%. Ему дышит в спину Финляндия со своими девятью процентами.

Украина три недели занимала третье место в списке вероятных победителей конкурса, однако за последние дни "упала" на пятое. В тройку лидеров неожиданно ворвалась Греция. Страна принимает участие в соревновании с 1974 году, и лишь единожды побеждала на Евровидении - в 2005-ом.

Евровидение-2026
Евровидение-2026 прогноз - кто победит на Евровидении-2026 / фото: eurovisionworld.com
Евровидение 2026
Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

