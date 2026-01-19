Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

Читайте больше:
- Какую страну букмекеры видят победителей Евровидения-2026
- На каком месте Украина в этих прогнозах
Уже четыре страны-участницы Евровидения-2026 (из 35) определились со своими артистами и песнями. Пока продолжаются отборы, букмекеры делают первые прогнозы на то, кто имеет самые высокие шансы на победу в конкурсе.
Третью неделю на первом месте держится Израиль - вопреки скандалам, которые сопровождают участие страны в Евровидении-2026, вероятность ее победы оценивают в 11%. На второе место вырвалась Финляндия с девятью процентами вероятности победы. Финны 58 раз участвовали в Евровидении (50 - в финале) и лишь один раз одержали победу - в 2006 году, а также трижды получали ноль баллов (1963, 1965, 1982).
Третье место закрепилось за Украиной - 8%. Однако у нашей страны появился сильный конкурент: в восемь процентов также оценивают шансы Швеции на победу. Стоит отметить, что шведам принадлежит один из рекордов по количеству побед на Евровидении (7 раз за 64 участия).
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
