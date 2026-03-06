Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

Анна Косик
6 марта 2026, 05:33
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, температура воздуха не опустится ниже 0 градусов.
снег
Погода в Полтавской области 6 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие осадки накроют Полтавскую область
  • Как будет меняться температура воздуха в течение суток

Сегодня, 6 марта, Полтавская область будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Поэтому в области в течение дня ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, местами с дождем.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook. До обеда на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.

видео дня
погода в Полтаве 6 марта
Погода в Полтаве 6 марта / фото: скриншот с meteoprog

Однако уже на выходных и в начале следующей недели в Полтавской области установится антициклональный характер погоды – осадки прекратятся, облачность уменьшится.

синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Ночные температуры воздуха останутся слабо отрицательными, а дневные в начале следующей недели постепенно повысятся до 5-10 градусов тепла.

Когда в Украину придет настоящая весенняя погода – прогноз

Главред писал, что по словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, ближайшие синоптические перспективы достаточно приятные и комфортные, весенние, поэтому в Украине ожидаются солнечные дни и с приятными показателями температуры.

И такая тенденция сохранится и в начале следующей недели - будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому в основном без осадков. Сильные колебания температуры также не прогнозируются.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области 6 марта будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Также возможен слабый туман.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что начало марта в Житомирской области встретит жителей резкими перепадами температуры и сменой атмосферных фронтов. После нескольких теплых дней область снова почувствует дыхание зимы.

Накануне синоптики сообщали, что март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.

Читайте также:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на сегодня Погода на неделю Погода в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятие

РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятие

06:52Украина
США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:05Мир
В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

22:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Последние новости

06:52

РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятие

05:33

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

05:00

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

04:41

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
03:31

У почвы тоже есть срок годности: как понять, что грунт для цветов испортился

03:09

Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работаетВидео

02:05

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:00

"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

Реклама
01:58

Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

00:48

Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление

05 марта, четверг
23:56

"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученыхВидео

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

Реклама
22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран ЗападаВидео

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

Реклама
18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять