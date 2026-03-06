Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, температура воздуха не опустится ниже 0 градусов.

https://glavred.info/synoptic/ciklon-vozvrashchaet-sneg-na-poltavshchinu-sinoptiki-predupredili-ob-izmenenii-pogody-10746353.html Ссылка скопирована

Погода в Полтавской области 6 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие осадки накроют Полтавскую область

Как будет меняться температура воздуха в течение суток

Сегодня, 6 марта, Полтавская область будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Поэтому в области в течение дня ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, местами с дождем.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook. До обеда на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.

видео дня

Погода в Полтаве 6 марта / фото: скриншот с meteoprog

Однако уже на выходных и в начале следующей недели в Полтавской области установится антициклональный характер погоды – осадки прекратятся, облачность уменьшится.

Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Ночные температуры воздуха останутся слабо отрицательными, а дневные в начале следующей недели постепенно повысятся до 5-10 градусов тепла.

Когда в Украину придет настоящая весенняя погода – прогноз

Главред писал, что по словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, ближайшие синоптические перспективы достаточно приятные и комфортные, весенние, поэтому в Украине ожидаются солнечные дни и с приятными показателями температуры.

И такая тенденция сохранится и в начале следующей недели - будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому в основном без осадков. Сильные колебания температуры также не прогнозируются.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области 6 марта будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Также возможен слабый туман.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что начало марта в Житомирской области встретит жителей резкими перепадами температуры и сменой атмосферных фронтов. После нескольких теплых дней область снова почувствует дыхание зимы.

Накануне синоптики сообщали, что март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.

Читайте также:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред