Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

Вы узнаете:
- Какие осадки накроют Полтавскую область
- Как будет меняться температура воздуха в течение суток
Сегодня, 6 марта, Полтавская область будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Поэтому в области в течение дня ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, местами с дождем.
Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook. До обеда на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.
Однако уже на выходных и в начале следующей недели в Полтавской области установится антициклональный характер погоды – осадки прекратятся, облачность уменьшится.
Ночные температуры воздуха останутся слабо отрицательными, а дневные в начале следующей недели постепенно повысятся до 5-10 градусов тепла.
Когда в Украину придет настоящая весенняя погода – прогноз
Главред писал, что по словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, ближайшие синоптические перспективы достаточно приятные и комфортные, весенние, поэтому в Украине ожидаются солнечные дни и с приятными показателями температуры.
И такая тенденция сохранится и в начале следующей недели - будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому в основном без осадков. Сильные колебания температуры также не прогнозируются.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области 6 марта будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Также возможен слабый туман.
Ранее стало известно, что начало марта в Житомирской области встретит жителей резкими перепадами температуры и сменой атмосферных фронтов. После нескольких теплых дней область снова почувствует дыхание зимы.
Накануне синоптики сообщали, что март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.
Читайте также:
- Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта
- Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных — видео
- "ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш Венгрии
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред