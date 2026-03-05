В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

Для каждого дома составлен индивидуальный график, поэтому даже соседние здания могут оставаться без света в разное время.

Главное:

Жителям столицы советуют заранее проверить актуальную информацию по своему адресу

В Киевской области очередность отключений остаётся прежней, без изменений

В Киеве 6 марта пройдут временные перебои с электричеством из-за повреждений энергосистемы после недавних массированных ударов РФ.

Энергокомпания ДТЭК сообщила, что на этот раз привычного графика по группам не будет.

При этом для каждого дома составлен индивидуальный график, поэтому даже соседние здания могут оставаться без света в разное время.

Жителям столицы советуют заранее проверить актуальную информацию по своему адресу через официальные ресурсы компании — на сайте, в Telegram или Viber — чтобы учесть возможные отключения при планировании дня.

В Киевской области очередность отключений остаётся прежней, без изменений. Местным жителям рекомендуют разумно использовать электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Прогноз вероятности новых обстрелов инфраструктуры

Эксперт по военной безопасности, бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец отметил, что весной и летом Россия может сосредоточиться на ударах по объектам водоснабжения. Он подчеркнул, что в первую очередь под угрозой окажутся крупные города, такие как Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.

По его мнению, Россия может продолжить применять масштабные удары, используя сотни дронов и десятки ракет, а также следует ожидать угроз с территории Беларуси.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

