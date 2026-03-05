Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

На юге Украины сохраняется напряженная ситуация и фиксируется повышенная активность противника на нескольких участках фронта.

https://glavred.info/front/vrag-gotovit-proryv-na-klyuchevom-napravlenii-v-vsu-rasskazali-o-zamysle-rossiyan-10746368.html Ссылка скопирована

Противник усиливает давление на Ореховском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

РФ пытается прорваться к Степногорску

Активные бои на Ореховском и Гуляйпольском направлениях

Враг применяет авиацию и тактику инфильтрации

Российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногорск в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, сообщает УНИАН.

По его словам, количество боевых столкновений в южном регионе остается стабильным, однако противник осуществляет перегруппировку подразделений и не снижает интенсивности артиллерийских обстрелов и авиаударов. Одним из ключевых для врага направлений является Ореховское.

видео дня

Ореховское направление

"Здесь враг по побережью бывшего Каховского водохранилища пытается прорваться и взять под контроль Степногорск. Оттуда мы его выбиваем в течение полугода, никакого успеха противник там не имеет. Но Степногорск остается одним из приоритетов. Далее враг, по данным разведки, получил задание подойти как можно ближе к Орехову — это участки фронта, начиная со Щербаков, Малых Щербаков, заканчивая Малой Токмачкой... Враг имеет задачу закрепиться в окрестностях Орехова", — пояснил Волошин.

Гуляйпольское направление

Он подчеркнул, что наиболее напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении. Кроме штурмовых действий, российские подразделения применяют тактику инфильтрации, пытаясь проникнуть вглубь украинской обороны.

"Российская пропаганда даже заявляет, что берет под контроль некоторые населенные пункты, хотя на самом деле это не так. На прошлой неделе и уже на этой неделе россияне озвучивали несколько населенных пунктов, которые они якобы захватили, но все они остаются под контролем Сил обороны Украины. В частности, Гирке, Веселянка на Ореховском направлении, на Гуляйпольском направлении и Придорожное и т.д.", — добавил спикер.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация возле Зализничного

Также на Гуляйпольском направлении оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Зализничное, вблизи которого расположено село Гирке. По словам Волошина, враг стремится окружить Гуляйполе, вытеснить украинские силы и продвинуться в направлении Запорожья.

Спикер отметил, что вблизи Железнодорожного противник уже понес потери — уничтожено несколько его подразделений. В то же время российские войска продолжают наносить авиаудары с применением вертолетов, в частности по населенному пункту Чаривное.

Какие направления могут стать мишенью нового наступления России — мнение эксперта

По оценке Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации, Россия активизирует переброску своих подразделений на север Донецкой области.

"Враг пытается продвигаться небольшими группами, и уже в ближайшие дни, когда погода стабилизируется, можно ожидать попыток наступления в направлении Часового Яра и Покровска, а также на других участках, в частности на Сумщине", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что такие действия свидетельствуют о попытках противника изменить тактическую обстановку и найти слабые места в позициях украинских войск.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска перешли в наступление на двух участках границы между Украиной и Россией. Враг пытался прорвать государственную границу и продвигаться в направлении Зибиного и Круглого в Чугуевском районе Харьковской области.

Кроме того, полная оккупация города Покровск российскими оккупационными войсками может привести к быстрому обвалу обороны на этом направлении, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Силах обороны Украины.

Напомним, что в феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что в два раза меньше, чем в январе этого года, и стало самым маленьким показателем с июля 2024 года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал DeepState.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред