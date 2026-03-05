Укр
Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Юрий Берендий
5 марта 2026, 14:36обновлено 5 марта, 15:21
Украина вернула из российского плена около двухсот защитников в рамках первого этапа договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.
Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой
Обмен пленными 5 февраля - кого удалось вернуть из российского плена / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • 200 украинских военнопленных удалось вернуть домой
  • Среди них есть защитники украинского Мариуполя, которые находились в плену почти 4 года
  • Самому старшему освобожденному из плена военному - 59 лет, самому молодому - 27

Сегодня, 5 марта, состоялся масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой из российского плена удалось вернуть 200 украинских военных. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  Обмен пленными 5 марта
    Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

"Сегодня 200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны - возвращение наших людей на родную землю. Среди тех, кто возвращается, – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы", – сообщил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждое возвращение украинцев домой является подтверждением постоянной работы государства над освобождением всех своих граждан. По его словам, Украина не забывает ни о ком и использует помощь международных посредников.

Он поблагодарил партнеров, которые способствуют таким процессам, в частности Соединенные Штаты за поддержку во время проведения этого обмена. Также президент выразил благодарность украинским военным на передовой, которые обеспечивают формирование обменного фонда. Зеленский подчеркнул, что возвращение украинцев домой стало возможным благодаря силе и мужеству защитников Украины.

Обмены пленными продолжатся завтра

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что сегодня состоялся только первый этап обмена пленными, о котором удалось договориться с российской стороной в рамках переговоров в Женеве.

"Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и его администрации за содействие в реализации данного обмена. Всегда подчеркиваю, что освобождение украинских пленных ― приоритет нашей переговорной команды, и по поручению президента Украины мы продолжаем работу, чтобы вернуть домой всех", ― подчеркнул он.

Кирилл Буданов
Буданов / Инфографика: Главред

Кого удалось вернуть из плена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из российского плена возвращаются украинские военные из разных подразделений ВСУ. Среди них — бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых и Воздушных сил. Также домой возвращаются представители Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных есть и защитники Мариуполя, которые находились в российском плену почти четыре года.

Военнослужащие, которых удалось вернуть, участвовали в боевых действиях на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях. Среди них есть не только солдаты и сержанты, но и офицеры.

"Освобожденные из плена пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты. Сегодняшнее мероприятие является реализацией договоренностей об обмене пленными, достигнутых на трехсторонних переговорах в Женеве", - говорится в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь сообщил, что среди освобожденных из плена самому старшему военному 59 лет, а самому молодому — 27.

Он также отметил, что 18 возвращенных защитников отметили или еще будут отмечать свой день рождения в марте.

"Многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес. Сотрудники Офиса Омбудсмана находились на месте обмена и зафиксировали все необходимые моменты. Мы мониторим соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных", - указал он.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен военнопленными. В результате домой из российского плена вернулись 157 украинских военных, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди освобожденных оказался военный Назар Далецкий, которого в течение нескольких лет считали погибшим. О его возвращении сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В тот же день стало известно и об освобождении из плена крымского татарина Руслана Куртмаллаева, который провел в неволе почти четыре года. Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа и руководитель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обмен пленными новости Украины
Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину

Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину

14:57Война
Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

14:36Украина
Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

14:00Украина
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

