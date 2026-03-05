Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

Зная, что посадить возле яблонь для лучшего урожая, можно защитить деревья от вредителей, улучшить почву и увеличить количество плодов.

Многие забывают о важном факторе при садоводстве - правильном соседстве растений. Мало кто знает, но растения-компаньоны могут значительно улучшить урожай яблок, защитить деревья от вредителей и улучшить состояние почвы.

Мы разобрались, что посадить возле яблонь для лучшего урожая и какие растения помогают яблоням расти здоровыми.

Клевер

Клевер - отличный вариант, если вы думаете, что посадить под яблоней. Белый и малиновый клевер способны насыщать почву азотом, пишет Martha Stewart.

Эти растения поглощают азот из воздуха и обогащают им почву, улучшая её плодородие. Кроме того, клевер создаёт естественное зелёное покрытие, которое удерживает влагу и препятствует росту сорняков.

Цветы клевера также привлекают пчёл и других опылителей, что способствует лучшему плодоношению яблонь.

Петрушка

Не все знают, что обычная петрушка может быть полезна в саду. Когда растение начинает цвести, оно привлекает насекомых-хищников, которые помогают бороться с вредителями.

Особенно эффективно петрушка помогает против яблоневой плодожорки — одного из самых распространённых вредителей плодовых деревьев.

Чеснок и лук

Чеснок и другие растения из семейства луковых могут стать хорошими соседями для яблоневого сада. Их сильный аромат помогает отпугивать вредителей.

Кроме того, такие растения могут снижать риск появления яблоневой парши — распространённого грибкового заболевания, которое поражает листья и плоды.

Бархатцы и настурция

Если вы хотите усилить защиту сада, стоит посадить возле яблонь декоративные цветы.

Бархатцы и настурции выполняют сразу несколько функций:

привлекают полезных насекомых;

отпугивают тлю;

маскируют запах плодовых деревьев от вредителей.

Настурция особенно известна как "ловушка" для тли, отвлекая вредителей от плодовых культур.

Фенхель и тысячелистник

Эти растения лучше высаживать рядом с яблонями, но не прямо под деревьями. Фенхель помогает бороться с тлей, привлекая божьих коровок и златоглазок.

Тысячелистник также полезен для сада — он привлекает насекомых-хищников и помогает улучшить структуру почвы.

