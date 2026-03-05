Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

Сергей Кущ
5 марта 2026, 11:29
Зная, что посадить возле яблонь для лучшего урожая, можно защитить деревья от вредителей, улучшить почву и увеличить количество плодов.
Что посадить возле яблони
Что посадить возле яблони / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие растения лучшие компаньоны для яблони
  • Что отпугнет вредителей и улучшит урожай

Многие забывают о важном факторе при садоводстве - правильном соседстве растений. Мало кто знает, но растения-компаньоны могут значительно улучшить урожай яблок, защитить деревья от вредителей и улучшить состояние почвы.

Мы разобрались, что посадить возле яблонь для лучшего урожая и какие растения помогают яблоням расти здоровыми.

видео дня

Клевер

Клевер - отличный вариант, если вы думаете, что посадить под яблоней. Белый и малиновый клевер способны насыщать почву азотом, пишет Martha Stewart.

Эти растения поглощают азот из воздуха и обогащают им почву, улучшая её плодородие. Кроме того, клевер создаёт естественное зелёное покрытие, которое удерживает влагу и препятствует росту сорняков.

Цветы клевера также привлекают пчёл и других опылителей, что способствует лучшему плодоношению яблонь.

Петрушка

Не все знают, что обычная петрушка может быть полезна в саду. Когда растение начинает цвести, оно привлекает насекомых-хищников, которые помогают бороться с вредителями.

Особенно эффективно петрушка помогает против яблоневой плодожорки — одного из самых распространённых вредителей плодовых деревьев.

Как правильно хранить сухофрукты из яблок инфографика
Как правильно хранить сухофрукты из яблок инфографика / Главред

Чеснок и лук

Чеснок и другие растения из семейства луковых могут стать хорошими соседями для яблоневого сада. Их сильный аромат помогает отпугивать вредителей.

Кроме того, такие растения могут снижать риск появления яблоневой парши — распространённого грибкового заболевания, которое поражает листья и плоды.

Бархатцы и настурция

Если вы хотите усилить защиту сада, стоит посадить возле яблонь декоративные цветы.

Бархатцы и настурции выполняют сразу несколько функций:

  • привлекают полезных насекомых;
  • отпугивают тлю;
  • маскируют запах плодовых деревьев от вредителей.

Настурция особенно известна как "ловушка" для тли, отвлекая вредителей от плодовых культур.

Фенхель и тысячелистник

Эти растения лучше высаживать рядом с яблонями, но не прямо под деревьями. Фенхель помогает бороться с тлей, привлекая божьих коровок и златоглазок.

Тысячелистник также полезен для сада — он привлекает насекомых-хищников и помогает улучшить структуру почвы.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:03Мир
Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:44Украина
РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

09:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

Последние новости

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Реклама
10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

Реклама
08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

05:12

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

04:39

История обезьянки Панча получила неожиданное продолжение - что с ним случилосьВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

03:49

Никакой мистики: почему на самом деле во двор постоянно прилетает черная птица

03:30

Можно ли сушить волосы вниз головой: правда или миф

03:00

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

02:10

Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для ПутинаВидео

02:00

Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль

01:19

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопкиВидео

00:46

Эпоха натяжных потолков в прошлом: 4 решения, которые делают интерьер элитным

04 марта, среда
23:51

Когда обрезать деревья, чтобы не потерять урожай: названы оптимальные срокиВидео

23:12

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

23:01

"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

22:34

Ситуация изменилась: когда не будет света в Днепре и области 5 мартаФото

Реклама
22:25

Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречиВидео

22:22

Шикарное блюдо на Пасху 2026: гости ахнут от восторгаВидео

22:14

Как правильно подобрать цвет консилера, блеска и теней: крутой лайфхак

22:04

Самые модные сумки весны: стильные модели от Андре Тана

21:35

"Зацепиться не за что": оккупанты готовят стремительный рывок вглубь фронта

21:29

Источник раскрыл, сколько было мужчин у Анджелины Джоли после Питта

21:17

Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

21:06

Бэкхемы обратились к сыну-отшельнику в его день рождения

21:05

"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

21:04

Наступила настоящая весна: в Тернополе ожидается повышение температуры

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять