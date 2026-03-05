Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

Вы узнаете:
- Какие растения лучшие компаньоны для яблони
- Что отпугнет вредителей и улучшит урожай
Многие забывают о важном факторе при садоводстве - правильном соседстве растений. Мало кто знает, но растения-компаньоны могут значительно улучшить урожай яблок, защитить деревья от вредителей и улучшить состояние почвы.
Мы разобрались, что посадить возле яблонь для лучшего урожая и какие растения помогают яблоням расти здоровыми.
Клевер
Клевер - отличный вариант, если вы думаете, что посадить под яблоней. Белый и малиновый клевер способны насыщать почву азотом, пишет Martha Stewart.
Эти растения поглощают азот из воздуха и обогащают им почву, улучшая её плодородие. Кроме того, клевер создаёт естественное зелёное покрытие, которое удерживает влагу и препятствует росту сорняков.
Цветы клевера также привлекают пчёл и других опылителей, что способствует лучшему плодоношению яблонь.
Петрушка
Не все знают, что обычная петрушка может быть полезна в саду. Когда растение начинает цвести, оно привлекает насекомых-хищников, которые помогают бороться с вредителями.
Особенно эффективно петрушка помогает против яблоневой плодожорки — одного из самых распространённых вредителей плодовых деревьев.
Чеснок и лук
Чеснок и другие растения из семейства луковых могут стать хорошими соседями для яблоневого сада. Их сильный аромат помогает отпугивать вредителей.
Кроме того, такие растения могут снижать риск появления яблоневой парши — распространённого грибкового заболевания, которое поражает листья и плоды.
Бархатцы и настурция
Если вы хотите усилить защиту сада, стоит посадить возле яблонь декоративные цветы.
Бархатцы и настурции выполняют сразу несколько функций:
- привлекают полезных насекомых;
- отпугивают тлю;
- маскируют запах плодовых деревьев от вредителей.
Настурция особенно известна как "ловушка" для тли, отвлекая вредителей от плодовых культур.
Фенхель и тысячелистник
Эти растения лучше высаживать рядом с яблонями, но не прямо под деревьями. Фенхель помогает бороться с тлей, привлекая божьих коровок и златоглазок.
Тысячелистник также полезен для сада — он привлекает насекомых-хищников и помогает улучшить структуру почвы.
Вам может быть интересно:
- О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной
- Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки
- Когда обрезать деревья, чтобы не потерять урожай: названы оптимальные сроки
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред