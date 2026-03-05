Укр
В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

Дарья Пшеничник
5 марта 2026, 08:29
По словам генсека НАТО, силы блока остаются готовыми защищать территорию Альянса.
Генсек НАТО сделал заявление о применении статьи 5 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

  • НАТО не присоединяется к операции США
  • Союзники поддерживают удары по иранским ядерным и ракетным мощностям
  • Альянс одобряет сдерживание ядерных и ракетных угроз

НАТО не участвует в совместной операции США и Израиля против Ирана, однако среди стран-членов Альянса преобладает поддержка действий, направленных на сдерживание ядерных и ракетных возможностей этого государства.

видео дня

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии Newsmax подчеркнул, что силы блока и в дальнейшем остаются готовыми защищать территорию Альянса. Он отдельно напомнил о недавнем инциденте в Турции, где ракета, представлявшая угрозу, была перехвачена и уничтожена системами ПРО НАТО.

Объясняя позицию относительно возможного применения статьи 5, Рютте подчеркнул, что Альянс сознательно избегает конкретики относительно условий ее активации.

"По веским причинам мы всегда будем оставаться очень неоднозначными в отношении того, когда именно задействуется статья 5. Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим делать наших врагов, наших противников, хоть на йоту более осведомленными", – пояснил он.

По словам генсека, в случае принятия решения о введении статьи 5 НАТО сразу публично сообщит об этом. Он подчеркнул, что речь идет не только о политическом сигнале, но и о реальной готовности военных структур. Рютте отметил, что Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, высшее военное руководство и все военнослужащие блока работают над тем, чтобы гарантировать защиту каждого дюйма территории Альянса.

Он подчеркнул, что НАТО одновременно демонстрирует полную солидарность с партнерами на Ближнем Востоке, которые сталкиваются с неизбирательными атаками. По его словам, страны региона - от ОАЭ и Бахрейна до Кувейта и Омана - могут рассчитывать на поддержку, а он лично находится с ними в постоянном контакте, чтобы обеспечить необходимую помощь для их безопасности.

Рютте также напомнил, что ранее уже заявлял: силы НАТО не будут участвовать в совместной военной операции США и Израиля против Ирана, но Альянс внимательно следит за развитием ситуации и координирует позиции с партнерами.

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, после начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями.

Эти стандартные ответы России продолжают подчеркивать ограниченность ее возможностей поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными действиями в Украине и желанием добиться уступок от США, не жертвуя своими целями в Украине.

НАТО против
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война против Ирана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания намерена привлечь украинских специалистов для помощи странам Персидского залива в усилении защиты от иранских беспилотников. О таких планах сообщил премьер-министр Кир Стармер.

Кроме того, после начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Напомним, что решение о начале масштабной военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп принял после длительного давления со стороны ключевых партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Саудовской Аравии, говорится в материале The Washington Post.

Об источнике: Newsmax

Newsmax, Inc. (или Newsmax.com, ранее известная как NewsMax ) — американская компания, занимающаяся кабельными новостями, политическими комментариями и цифровыми медиа, основанная Кристофером Радди в 1998 году. Ее по-разному описывают как консервативную, правую и ультраправую.

Newsmax запустил Newsmax TV в июне 2014 года для 35 миллионов абонентов спутникового телевидения через DirecTV и Dish Network. По состоянию на май 2019 года сеть утверждала, что охватывает около 70 миллионов домохозяйств через кабельное телевидение. Средняя недельная аудитория Newsmax TV составляла 319 000 человек по состоянию на апрель 2025 года.

17:04

Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

