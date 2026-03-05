Укр
Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроны

Анна Ярославская
5 марта 2026, 07:03обновлено 5 марта, 07:38
Громко было в Саратове и Энгельсе, где расположен аэродром стратегической авиации.
Атака дронов
Что известно об атаке на Саратов и Энгельс / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников
  • Взрывы звучали несколько часов
  • В результате атаки возникли пожары, часть районов осталась без электроэнергии

В ночь на 5 марта над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации, прогремела серия взрывов на фоне атаки дронов. Вспыхнули пожары. Часть районов осталась без света.

Атака беспилотников началась около 23:00 в среду и продолжалась несколько часов подряд. Как сообщила Росавиация, в аэропортах Пензы и Саратова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

видео дня

"Одна из самых массированных атак за всё время идёт по Саратову и Энгельсу. За два часа было слышно уже более 60 взрывов. Местные жители утверждают, что сбито несколько десятков БПЛА ВСУ. Минимум три человека пострадали", - пишет российский Telegram-канал Shot.

Российское пропагандистское издание Mash сообщает, что в одном из районов Саратова местные насчитали более 15 взрывов.

"По словам местных жителей, с 23:30 в Заводском районе было слышно более 15 взрывов. Из-за атаки БПЛА в Саратове наблюдаются перебои с электроснабжением", — говорится в сообщении.

Смотрите видео - Атака дронов на Саратовскую область:

Скриншот

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Саратов и Энгельс частично остались без электроэнергии из-за повреждения линий передач.

Минобороны РФ заявило о сбитии 48 дронов. В то же время украинские мониторинговые ресурсы пишут об успешных попаданиях. В частности, сообщается об активной атаке на нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул мощный пожар.

Смотрите видео - Момент удара в районе Саратовского НПЗ:

Скриншот

Отметим также, что город Энгельс является базой для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Атаки дронов на НПЗ в РФ

Как писал Главред, в ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удары по нефтяному гиганту в Краснодарском крае и ряду стратегических объектов врага на оккупированных территориях. Главной целью стал нефтеперерабатывающий завод "Славянск Эко" в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ.

В ночь на 10 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как удары по России повлияют на завершение войны – мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве могут стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на российскую столицу и поражение стратегических объектов способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.

По мнению Туки, в условиях роста внутреннего давления представители элит могут начать влиять на президента РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Он отметил, что удары по ключевым объектам на территории России имеют не только военное и экономическое значение, но и потенциальный политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Саратов война России и Украины атака дронов
