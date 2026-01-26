Поражены базы, НПЗ и скопление оккупантов: ВСУ разгромили шесть объектов РФ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение сразу шести стратегических объектов, среди которых - нефтяной гигант на Кубани.

Генштаб раскрыл детали атаки / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Главное:

Поражен нефтеперерабатывающий завод "Славянск Эко" на Кубани

Нанесен удар по складам в Донецке и селе Солодководное

Поражен пункт управления БПЛА в районе Великой Новоселки

В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удары по нефтяному гиганту в Краснодарском крае и ряду стратегических объектов врага на оккупированных территориях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главной целью стал нефтеперерабатывающий завод "Славянск Эко" в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ. Как отметили в Генштабе, предприятие является критически важным для российской армии, ведь оно ежегодно перерабатывает более 4 млн тонн нефти и обеспечивает топливом оккупационные войска.

"Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти. Масштаб нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме НПЗ, украинские защитники отработали по логистике и живой силе врага. Поражены базы материально-технического обеспечения в оккупированном Донецке и селе Солодководное в Запорожской области.

Также нанесены удары по пункту управления беспилотниками в районе Великой Новоселки на ТОТ Донецкой области и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки на оккупированной территории Сумской области и Колесниковки Харьковской области. Данные о потерях противника уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Карта НПЗ РФ / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, спутниковые кадры из Белгорода показывают масштабный удар по предприятию "СКИФ-М", поставляющему высокоточный инструмент для обработки титана и композитов, критических для производства истребителей МиГ и Су. Снимки свидетельствуют о множественных попаданиях и серьезных разрушениях

Также 23 января украинские военные поразили нефтебазу "Пензанефтепродукт" в РФ и радиолокационную станцию "Подлет" в Крыму. На территориях временно оккупированной Донецкой области и Белгородской области РФ ВСУ уничтожили сосредоточение живой силы противника.

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины поразили три буровые установки Лукойл в Каспийском море, пусковую установку ЗРК Бук-М3 в Луганской области и склад 49-й армии РФ в Херсонской области. В Генштабе отметили, что удары наносятся по объектам, которые непосредственно поддерживают агрессию России

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

