Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Российские захватчики совершили сотни обстрелов и авиаударов, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Украинские военные отбили многочисленные атаки врага

172 боевых столкновения за сутки на фронте

Горячее всего - Покровское, Гуляйпольское, Константиновское направления

Противник применил ракеты, авиабомбы и дроны-камикадзе

По состоянию на 22:00, 5 января, на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Активнее всего враг действовал на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

"Сегодня украинские военные обезвредили 142 оккупанта, из них 98 - безвозвратно. Также было уничтожено 31 беспилотник, 2 терминала спутниковой связи, артиллерийскую систему и реактивную установку", - говорится в сводке Генштаба. видео дня

Противник нанес три ракетных и 24 авиаудара, применил 10 ракет и сбросил 79 управляемых авиабомб. Кроме того, было задействовано более 3 тысяч дронов-камикадзе и проведено 3038 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил семь авиабомб и открыл 63 обстрела, включая два из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили четыре атаки врага в районах Волчанска, Прилепок и Кутьковки. На Купянском направлении дважды враг пытался продвинуться в сторону Куриловки и Купянска, но получил решительный отпор.

На Лиманском направлении россияне атаковали девять раз - вблизи Надежды, Заречного, Дробышево, Ставок и Лимана.

Горячее всего было на Константиновском направлении, где враг совершил 20 атак. Основные усилия наступления сосредотачивались в районах Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополье, Константиновки, Берестка и Софиевки.

Покровск / Инфографика: Главред

На Покровском направлении захватчики пытались прорвать оборону 38 раз, атакуя Красный Лиман, Сухецкое, Уют, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филию и двигаясь к Гришиному и Ивановке.

"Боевые столкновения продолжаются до сих пор, - отмечают в штабе, - Украинские войска дали врагу жесткий отпор".

На Гуляйпольском направлении отбито 34 атаки, еще семь боестолкновений продолжаются. Под авиаударами оказались Железнодорожное, Рождественка, Терноватое и Воздвижовка.

На других направлениях украинские войска удерживают оборону, а ситуация существенных изменений не претерпела.

Почему Кремль стремится захватить Купянск - мнение эксперта

Инспектор пограничной службы 1 категории Вячеслав Федорченко объяснил стратегическую важность Купянска для обороны Украины. По его словам, контроль над городом мог бы открыть российским войскам прямой путь в Харьков и тыл украинских подразделений на Донбассе.

"Купянск - это прежде всего логистическая артерия и ключевой рубеж обороны. Если враг пересечет реку Оскол и захватит город, он получает две стратегические возможности: продвижение на Харьков и доступ к тылу наших сил на Донбассе", - пояснил Федорченко.

Эксперт подчеркнул, что именно из-за такой географической и логистической ценности город становится критически важным для сдерживания наступательных планов противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия РФ пытается прорваться к Константиновке, что в Донецкой области. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый. По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

Кроме того, российские войска активно пытаются расширить зону боев на приграничных территориях Сумщины и Харьковщины.

Напомним, что по словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, Покровское направление остается наиболее напряженным участком фронта. Армия РФ пытается расширить зону боев в районах Покровска, Доброполья и Мирнограда. По словам эксперта, несмотря на заявления россиян о полном контроле над городом, Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью Покровска.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

