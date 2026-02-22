Укр
Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

Алексей Тесля
22 февраля 2026, 01:40
Учёные отмечают, что после крупных выбросов нередко следуют менее масштабные "вторичные" вспышки.
Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе
Зафиксирована новая аномалия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важно:

  • Комета пережила одну из самых сильных вспышек за последние годы
  • Перед вспышкой её яркость увеличилась примерно в сто раз

Так называемая "вулканическая" комета пережила одну из самых сильных вспышек за последние годы и после выброса вещества приобрела вид огромной закрученной светящейся структуры.

Как пишет Live Science, речь идёт о комете 29P/Швассмана-Вахманна — крупном ледяном теле диаметром около 60 километров.

Она относится к редкому типу объектов, известных как кентавры, которые движутся по орбитам во внутренней части Солнечной системы.

Перед вспышкой её яркость увеличилась примерно в сто раз, что свидетельствует о мощном выбросе газа и пыли. По данным портала Spaceweather, это событие стало одним из самых значительных за последние четверть века и самым сильным со времени серии вспышек в октябре 2024 года, когда светимость кометы возрастала в сотни раз.

Учёные отмечают, что после крупных выбросов нередко следуют менее масштабные "вторичные" вспышки. Поэтому в ближайшее время объект может вновь проявить активность, что позволит астрономам подробнее изучить процессы криовулканизма на удалённых телах Солнечной системы.

Таинственный объект из межзвёздного пространства: что говорят исследователи

Астрономы продолжают анализировать необычное небесное тело, прилетевшее из-за пределов нашей звёздной системы, и его характеристики удивили специалистов. Комета 3I/ATLAS стала лишь вторым подтверждённым межзвёздным объектом, однако её реальные размеры оказались меньше первоначальных оценок.

При этом, несмотря на компактность, объект проявляет аномально высокую активность. По расчётам учёных, каждую секунду комета выбрасывает около 940 триллионов молекул углекислого газа — крайне необычный показатель для тела столь небольшого диаметра.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

